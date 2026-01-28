Ana Luisa Montenegro, madre del ciclista Richard Carapaz murió este miércoles en la ciudad ecuatoriana de Tulcán, lamentó el ciclista en su red social X.



Richard Carapaz alcanzó la cúspide del deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Richard Carapaz tiene una de las trayectorias más sólidas y respetadas del ciclismo latinoamericano, el ecuatoriano alcanzó la cúspide del deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se colgó la medalla de oro en la prueba de ruta, un hito histórico para su país.

En las grandes vueltas, su nombre quedó marcado en el Giro de Italia, competición que conquistó en 2019 y en la que además fue segundo en 2022, cuarto en 2018 y ganador de tres etapas repartidas entre 2018 y 2025.

En la Vuelta a España, Carapaz también fue protagonista al terminar segundo en 2020 y adjudicarse tres etapas en la edición de 2022. Su regularidad se extendió al Tour de Francia, donde logró el tercer lugar en 2021, ganó una etapa en 2024 y se coronó campeón de la montaña ese mismo año.

Fue campeón ecuatoriano de contrarreloj y subcampeón de ruta en 2024. A esto se suman triunfos destacados como la Vuelta a Suiza 2021, una etapa del Tour de Romandía 2024 y una victoria parcial en el Tour Colombia 2024, confirmando su vigencia en la élite.

"Te amo mamita": publicó Carapaz en un mensaje en su cuenta de instagram

"Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. Te amo mamita", publicó Carapaz en un mensaje en su cuenta de instagram junto a una fotografía (cambiada a blanco y negro), en la que se aprecia a su madre mientras le bendice.





El campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en la especialidad de ciclismo de ruta, se encontraba en España para la carrera ciclística que comenzó este miércoles en el municipio de Calviá, en la isla de Mallorca, denominada el Trofeo de Calviá, como parte de la preparación que cumple para el próximo Giro de Italia.

El ecuatoriano disputaría la 63ª edición del Trofeo Laigueglia, clásica carrera que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo, un recorrido exigente de 201 km por las colinas italianas de Laigueglia y Alassio.

Por último, según los reportes relacionados a Richard Carapaz, la Tirreno-Adriático (del 9 al 15 de marzo) es la otra carrera que el ecuatoriano tendrá en su radar, competencia por etapas que combina jornadas planas con etapas de alta montaña.