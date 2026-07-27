Richard Carapaz sigue 'intratable': ganó Al día siguiente del Tour

Richard Carapaz volvió a celebrar una victoria apenas un día después de finalizar el Tour de Francia 2026. El ciclista ecuatoriano se impuso este lunes en el critérium "Al día siguiente del Tour", disputado en la localidad neerlandesa de Boxmeer.

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Lo que ganó Carapaz en el Tour de Francia 2026

El corredor llegó a esta competencia con un destacado balance en la ronda francesa, donde conquistó dos etapas, se quedó con el premio de la montaña y fue elegido como el ciclista más combativo de la edición.

Podio de 'Al día siguiente del Tour 2026'

Tras completar los 80 kilómetros del recorrido, Carapaz reconoció la exigencia de la prueba. "Fue una carrera dura", afirmó el ecuatoriano luego de sumar un nuevo triunfo a su temporada.

El segundo lugar fue para el neerlandés Thymen Arensman, campeón de la edición anterior, quien destacó el rendimiento del ecuatoriano tras la competencia.

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"Me hubiera gustado revalidar el título, pero, al igual que en el Tour, Richie fue un poco mejor", señaló Arensman al término de la carrera.

El podio lo completó el belga Jasper Philipsen, quien admitió que el desgaste acumulado del Tour de Francia pasó factura. "No tenía las piernas en su mejor momento", reconoció el velocista.

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La edición de este año tuvo un significado especial al celebrarse la versión 50 del tradicional critérium de Boxmeer, un evento que reúne a varias de las principales figuras del ciclismo internacional tras la Grande Boucle.

Los organizadores destacaron el alto nivel de los participantes y recordaron que, hasta último momento, existió incertidumbre sobre los corredores que tomarían la salida. Finalmente, Richard Carapaz fue quien terminó llevándose todos los aplausos con una nueva victoria.