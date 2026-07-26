Así quedó la clasificación general tras la última etapa del Tour de Francia 2026

En una de las jornadas más tranquilas del Tour de Francia 2026 por la victoria anticipada de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel logró sacar el triunfo en la última etapa que se corrió en la capital francesa, París. Aunque hubo ataques y todo terminó en un esprint final, el neerlandés cruzó la línea de meta primero.

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La definición estuvo en el Alpecin con dos representantes de la etapa 21 del Tour. Por un lado, el ganador que fue Mathieu van der Poel, y por otro lado, su compañero de equipo, Jasper Philipsen. De hecho, Philipsen tuvo la oportunidad de acelerar y ganar la fracción, pero permitió que el neerlandés pasara primero.

Vale la pena acotar que, en esta jornada de clausura del Tour de Francia 2026, los ciclistas corrieron 89 kilómetros entre Thoiry como punto de partida y París, la capital francesa en donde fue coronado Tadej Pogacar, ganador de la general y Mathieu van der Poel, ganador de la etapa.

SIN CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Como era de esperarse en la última etapa, no iba a haber cambios contundentes en la clasificación general, o no por lo menos en las primeras casillas con una victoria de Tadej Pogacar que ya estaba definida. El podio tampoco tuvo variantes con un histórico Isaac del Toro.

Tadej Pogacar dijo el sábado 25 de julio que su retiro podía estar cerca y que Isaac del Toro está haciendo la carrera en el UAE Team Emirates para ser el relevo del esloveno. Pues, por lo menos en esta definición del Tour de Francia quedó más que decidido que así va a ser.

Aunque hubo ataques de algunos ciclistas en la jornada de clausura, nada iba a poder cambiar la realidad del triunfo inobjetable de Tadej Pogacar. El esloveno volvió a ganar el Tour y se quedó con su quinto triunfo en Francia sacándole más de seis minutos a Remco Evenepoel que no pudo hacer nada en las anteriores fracciones.

Mathieu van der Poel se quedó con la victoria de la última jornada, pero tampoco logró subir de posiciones. Terminó en la casilla 75 de la clasificación general con un tiempo de 4:26:28 con respecto al ganador, Tadej Pogacar. El podio se completó con Remco Evenepoel e Isaac del Toro.

LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 21 DEL TOUR DE FRANCIA

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) – 73h 56' 26"

2. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +6'26"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) – +9'42"

4. Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) – +11'56"

5. Lenny Martinez (Team Bahrain Victorious) – +13'02"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +14'59"

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – +17'48"

8. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – +20'00"

9. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – +29'28"

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) – +33'21"