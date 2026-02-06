Salomé Vargas es la nueva campeona juvenil de ruta de los Nacionales de Ciclismo

La prueba de ruta juvenil femenina abrió este viernes 6 de febrero la jornada de competencias en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, con un circuito exigente en el Autódromo de Tocancipá, en Cundinamarca, donde el pelotón rodó desde las 8:00 a. m. Allí, Salomé Vargas (Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral) se hizo con el título.

La carrera tuvo un recorrido total de 67,5 kilómetros, distribuidos en 25 vueltas al trazado de 2,7 km, en un terreno completamente llano que favoreció un desarrollo compacto y sin diferencias significativas a lo largo de la competencia.

Desde los primeros giros, el grupo principal se mantuvo unido, con escasos intentos de fuga que fueron rápidamente neutralizados, lo que confirmó que la definición se estaba reservando para un embalaje masivo en la línea de meta.

Las especialistas en el esprint tomaron protagonismo en los últimos kilómetros, donde los equipos comenzaron a organizarse para lanzar a sus corredoras, midiendo tiempos y posiciones con precisión para el remate final.

En ese contexto, el equipo Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral mostró su fortaleza colectiva y su lectura de carrera, logrando ubicar a dos de sus corredoras en el primer y tercer lugar, firmando así un destacado 1-2 en la clasificación final.

La definición se dio a toda velocidad, con un cierre cerrado y sin diferencias en el tiempo para las primeras posiciones, reflejo de una prueba intensa, bien controlada y decidida por detalles mínimos en el embalaje.

La actividad en los Campeonatos Nacionales continuará este mismo viernes con las pruebas de ruta de mujeres sub-23 y hombres juvenil, mientras que el sábado se correrán las competencias de hombres sub-23 y mujeres élite, y el domingo será el turno de los hombres élite, cerrando así un fin de semana cargado de ciclismo en Tocancipá.

Nacionales de Ciclismo: clasificación de la prueba de ruta juvenil femenina