Nueva camiseta de la Selección Colombia: detalles, precio, dónde y cómo comprarla

La Federación Colombiana de Fútbol y Adidas presentaron en las últimas horas la nueva camiseta que utilizará la Selección Colombia para sus partidos en condición de visita y en la Copa del Mundo de 2026.

Según la FCF, con la indumentaria e pretende "conectar la identidad, naturaleza y cultura futbolera bajo un mismo concepto creativo: 'Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele'".

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Con la camiseta se pretende rendir homenaje a la identidad de Colombia y a los dos océanos que rodean al país.

En cuanto a aspectos del diseño de la indumentaria, se consideró el azul profundo del océano pacífico con algunos detalles que quieren hacer alusión al mar Caribe.

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“Para la Federación es muy significativo presentar una camiseta que incorpora elementos tan representativos de nuestro país. Los mares que rodean a Colombia son parte de nuestra identidad, y ver esa inspiración reflejada en el uniforme que llevará la Selección en el Mundial es motivo de orgullo para todos los colombianos”, aseguró Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Precio, cómo y dónde comprar la nueva camisa de la Selección Colombia

La nueva camiseta alternativa de la Selección Colombia se podrá adquirir a partir de este viernes 20 de marzo en todas las tiendas Adidas del país y en adidas.co.

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La versión manga corta tendrá un valor $599.950, mientras que a maga larga costará $649.950.

Para la mujeres también se pondrán a disposición dos versión, la manga corta con un precio de $379.950 y la manga larga $429.950.

Finalmente, la edición de niño tendrá un precio de $279.950.