Confirmado el rival para la despedida de la Selección Colombia previo al Mundial

La Selección Colombia ya tiene definido de manera oficial su partido de despedida antes del Mundial 2026, luego de que este viernes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, entregara detalles en rueda de prensa sobre el compromiso previo al viaje del equipo nacional.

Colombia ya tiene rival para su despedida

De acuerdo con lo explicado por el dirigente, Colombia enfrentará a Costa Rica en ese juego de despedida, en un encuentro que servirá como la última presentación del combinado tricolor ante su afición antes de encarar la cita orbital de 2026.

Fecha y sede de Colombia vs Costa Rica

Asimismo, Jesurún confirmó que el partido se disputará el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá, escenario que volverá a albergar a la Selección Colombia en un momento especial, teniendo en cuenta que será la antesala del desplazamiento del plantel rumbo al Mundial de Fútbol.

En medio de su intervención, el presidente de la FCF también se refirió a la boletería, un asunto que suele generar alta expectativa entre los aficionados. Según indicó, el operador encargado de la venta de entradas para este compromiso será TuBoleta.

Eso sí, Ramón Jesurún fue claro en señalar que “las boletas no han salido a la venta”, por lo que de momento no existe un proceso habilitado para la adquisición de entradas por parte del público, en medio de la expectativa que despierta la despedida de la selección.

De igual forma, el máximo dirigente del fútbol colombiano reveló que la Federación también proyecta disputar otro partido amistoso ya en territorio estadounidense, pocos días después del juego ante Costa Rica, como parte de la recta final de preparación para el campeonato del mundo.

Colombia jugará contra Jordania en Estados Unidos

Sobre ese segundo compromiso, Jesurún comentó que el rival sería Jordania, aunque dejó claro que todavía no está completamente cerrado. Según explicó, el encuentro no está firmado, pero sí existe un acuerdo de palabra para que pueda realizarse antes del debut mundialista.

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Grupo de Colombia en el Mundial

Cabe recordar que la Selección Colombia llegará al Mundial 2026 instalada en el grupo K, donde tendrá como rivales a Portugal, Uzbekistán y una selección que obtenga su cupo a través del repechaje, en una zona que desde ya obliga a una preparación minuciosa.

Así las cosas, Colombia comienza a ultimar detalles para su despedida oficial y para la planificación de sus últimos amistosos, en una agenda que busca que el equipo llegue con ritmo de competencia al Mundial, primero con la presentación ante Costa Rica en Bogotá y luego con la posibilidad de medirse a Jordania en suelo norteamericano.