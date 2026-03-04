Santiago Buitrago se impuso a Carapaz y ganó la clásica Trofeo Laigueglia

El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) ganó este miércoles 4 de marzo el Trofeo Laigueglia, carrera clásica que se disputa en Italia, y en su edición 63 tuvo un trazado total de 192 kilómetros.

El recorrido presentó seis desniveles positivos intermedios, características que exigieron resistencia y estrategia en un trazado ideal para 'clasicómanos', pese a que Buitrago no es conocido por cumplir con este perfil.

Buitrago cruzó la línea de meta con un tiempo de 4:38:50, llegando en solitario tras un ataque decisivo en los kilómetros finales que le permitió marcar diferencia frente al grupo perseguidor y asegurar la victoria sin discusión.

Podio del Trofeo Laigueglia

El segundo lugar fue para el francés Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) a 25 segundos, mismo tiempo del italiano Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), quien completó el podio y confirmó el dominio del equipo del colombiano en la jornada.

Entre los grandes nombres inscritos destacaban los latinoamericanos Santiago Buitrago y Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), por lo que el triunfo del bogotano también representó un duelo regional que terminó inclinándose claramente a favor del ciclista nacional.

De hecho, Carapaz fue el segundo mejor latinoamericano del día al finalizar en la posición 29, a 1 minuto y 38 segundos, en su regreso a la competencia tras varias semanas de ausencia.

¿Cómo le fue a los colombianos en el Trofeo Laigueglia?

En cuanto al resto de colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) terminó en la casilla 36 a 2’59”, seguido por Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en el puesto 39 a 3’14”, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) fue 44 a 4’54”.

Por su parte, Edison Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero, ambos del Petrolike, no lograron finalizar la competencia luego de quedarse rezagados durante el desarrollo de la exigente prueba italiana.

Con este resultado, Santiago Buitrago se convirtió en el segundo colombiano en ganar el Trofeo Laigueglia, pues en 2014 ya lo había logrado José Serpa. Ahora, el bogotano se alista para su próximo reto, si bien no está confirmado, podría correr la Strade Bianche.