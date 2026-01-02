Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano fueron confirmados para carrera World Tour

Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano dirán presente en el Santos Tour Down Under 2026, la primera carrera World Tour de la temporada, que se disputará en Australia entre el martes 20 y el domingo 25 de enero.

Aunque ni Bahrain Victorious ni UAE Team Emirates han hecho oficial sus nóminas, está confirmado que tanto el bogotano como el boyacense estarán en competencia, abriendo el calendario internacional del ciclismo de élite.

Para Buitrago, el Tour Down Under representa una nueva oportunidad de asumir protagonismo en una prueba por etapas que suele favorecer a corredores completos y con buena capacidad en la media montaña.

Nómina del Bahrain Victorious para el Tour Down Under

El colombiano del Bahrain Victorious estaría acompañado por Žak Erzen, Fran Miholevic, Roberto Standen, Oliver Stockwell, Max Van der Meulen y Edoardo Zambini, en una escuadra joven y con margen de crecimiento.

Así formará el UAE en el Tour Down Under

Por su parte, Juan Sebastián Molano afrontará la carrera con un rol distinto, siendo uno de los gregarios del ecuatoriano Jhonatan Narváez, actual campeón de la competencia australiana.

La nómina del UAE Team Emirates para esta prueba se completaría con Mikel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Ivo Oliveira, Jay Vine y Adam Yates, en un equipo con clara ambición de pelear la general.

Ecuatoriano en el Tour Down Under 2026

Además de Narváez, la presencia ecuatoriana se ampliará con Jefferson Alexander Cepeda, del EF Education – EasyPost, y Jefferson Alveiro Cepeda, del Movistar Team.

El Santos Tour Down Under es tradicionalmente una vitrina clave para medir el estado de forma de los ciclistas de cara a los grandes objetivos del año, especialmente en el arranque de temporada.

Se espera que tanto Buitrago como Molano, cada uno desde su rol, tengan un buen desempeño en Australia y sean tenidos en cuenta en 2026 para disputar al menos una de las tres grandes vueltas del calendario.