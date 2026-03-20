Nairo Quintana: así le fue en las tres 'grandes' a lo largo de su carrera

Nairo Quintana está muy cerca de ponerle punto final a una de las carreras más importantes en la historia del ciclismo colombiano y latinoamericano. El boyacense, quien correría la Vuelta a Cataluña entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo, ofrecería previamente una rueda de prensa en la que anunciaría oficialmente su retiro del profesionalismo.

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De concretarse esa decisión, el balance de Nairo en las tres grandes vueltas quedará como uno de los más relevantes que haya firmado un corredor de esta parte del mundo. A lo largo de su trayectoria, Quintana disputó en total 20 grandes: nueve veces el Tour de Francia, cuatro el Giro de Italia y siete la Vuelta a España.

Así le fue a Nairo Quintana en e Tour de Francia

Fue justamente en el Tour donde construyó buena parte de su leyenda internacional. En 2013, en su debut en la ronda gala, terminó segundo en la clasificación general, ganó una etapa y además se quedó con las clasificaciones de la montaña y de los jóvenes, en una actuación que lo instaló de inmediato entre los mejores ciclistas del planeta.

Posteriormente, Nairo volvió a ser subcampeón del Tour de Francia en 2015, edición en la que también fue campeón de los jóvenes. Más adelante, fue tercero en la general en 2016, duodécimo en 2017, décimo en 2018, octavo en 2019, decimoséptimo en 2020 y vigesimoctavo en 2021.

Su última participación en el Tour se dio en 2022, cuando terminó sexto en la carretera, aunque posteriormente fue sancionado por una infracción y quedó relegado al puesto 82 de esa edición. Aun así, su historial en la carrera francesa siguió siendo notable, al punto de cerrar su paso por el Tour con tres victorias de etapa.

El balance de Nairo en el Giro de Italia

En el Giro de Italia también dejó una huella profunda. La edición de 2014 fue histórica para Nairo y para el ciclismo latinoamericano, pues se convirtió en campeón de la carrera, además de ganar la clasificación de los jóvenes. Ese título marcó un antes y un después, ya que fue el primero de un corredor latinoamericano en la corsa rosa.

Después regresó al Giro en 2017, año en el que finalizó segundo, ratificando que su nivel seguía estando a la altura de los mejores vueltómanos del mundo. Ya en el tramo final de su carrera, volvió a correr la prueba italiana en 2024 y 2025, terminando en las posiciones 19 y 25, respectivamente. En total, allí consiguió tres triunfos de etapa.

Estadísticas de Nairo en la Vuelta a España

La Vuelta a España, por su parte, también ocupa un lugar central en su palmarés. Nairo la corrió en siete ocasiones y su resultado más importante llegó en 2016, cuando se proclamó campeón de la clasificación general y también de la combinada, firmando así su segundo título en una gran vuelta.

Antes y después de ese logro, el colombiano también dejó actuaciones destacadas en la ronda ibérica. Fue 36 en 2012, abandonó en 2014, terminó cuarto en 2015, octavo en 2018, cuarto nuevamente en 2019 y 31 en 2024. A ello se suman dos victorias de etapa, que complementan su balance en la carrera española.

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¿Cuántas etapas ganó Nairo en grandes vueltas?

Así las cosas, el posible retiro de Nairo Quintana dejaría como saldo una trayectoria envidiable en las tres grandes, con dos títulos, varios podios, clasificaciones especiales y ocho triunfos de etapa entre Tour, Giro y Vuelta. Más allá de lo que anuncie el próximo domingo, su nombre ya quedó instalado entre los más grandes ciclistas que ha dado Colombia.