Selección Colombia de pista disputa la Copa Mundo UCI en Hong Kong

La Selección Colombia de ciclismo de pista está lista para afrontar un nuevo desafío al disputar este fin de semana la Copa Mundo UCI que tendrá sede en el velódromo de Hong Kong.

El equipo nacional contará con Kevin Quintero, Cristian Ortega y Stefany Cuadrado, quienes se han convertido en los grandes referentes de la modalidad de pista en el país.

Lea también Egan Bernal está listo para volver: la carrera en la que reaparecería

Actividad de la Selección Colombia en la Copa Mundo UCI

La Selección Colombia de ciclismo de pista comenzará su actividad en su Copa Mundo UCI este sábado 18 de abril con las rondas clasificatorias del keirin masculino y femenino y las diferentes fases de la velocidad femenina.

El domingo 18 se llevarán a cabo las finales en todas las categorías.

Lea también Fernando Gaviria hizo un 'carrerón' y fue segundo en la Vuelta a Limburgo

La participación de Colombia en la Copa Mundo UCI en Hong Kong será clave para sumar puntos en el ranking internacional UCI y la clasificación al Campeonato Mundial de la especialidad, que se llevará a cabo en Shanghái (14-18 octubre).

Así llega la Selección Colombia a la Copa Mundo UCI

La Selección Colombia llega a la Copa Mundo UCI con John Jaime González como seleccionado nacional y después de destacarse en el torneo internacional UCI C2, que se llevó a cabo en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá.