Egan Bernal está listo para volver: la carrera en la que reaparecería

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal está cerca de su regreso a las competencias oficiales con el INEOS Grenadiers, después de no disputar ninguna prueba desde el pasado 28 de febrero, cuando ocupó la séptima posición en la Faun-Ardèche Classic.

Bernal, que tenía en sus planes correr la Strade Bianche, la Tirreno Adriático, entre otras carreras, "desapareció" de la nómina del INEOS Grenadiers por algunos días.

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Egan Bernal reapareció

Al despertar preocupación en sus seguidores, el pedalista colombiano reapareció a través de sus redes sociales, inicialmente haciendo trabajo en gimnasia, y posteriormente retomando los entrenamientos en las vías del país.

Sobre Egan se conoció que habría sufrido un problema muscular, que le impidió continuar con normalidad la temporada 2026, luego de haber brillado en los campeonatos nacionales de ruta.

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Egan Bernal volverá a competencias

Con el Giro de Italia como gran objetivo, se conoció en las últimas horas que Egan Bernal está listo para volver a la competencia.

Se espera que Bernal se desplace a Europa en los próximos días para adelantar sus trabajos de preparación y se estima que participe desde el 20 hasta el 24 de abril en el Tour de Los Alpes.

Posteriormente, Egan haría parte de la nómina del INEOS Grenadiers para correr el Giro de Italia desde el 8 de mayo.