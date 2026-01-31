Sergio Higuita, en el podio final del AlUla Tour: así quedó la general

El suizo Jan Christen (UAE) se ha proclamado vencedor de la sexta edición del Alula Tour de Arabia Saudí al final de la quinta y última etapa disputada de 163.9 km, en la que su compañero español Igor Arrieta se subió al podio como tercero a 21 segundos, mientras que el colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) se quedó con el subcampeonato a 13 segundos del ganador.

Christen (Leuugern, 21 años), quien partía como uno de los favoritos al maillot verde definitivo, provocó un vuelco en la general con un ataque a 5 km de meta que le permitió llegar en solitario a meta con un tiempo de 3h.36.06, a una media de 45,5 km/hora.

"Primera victoria, muy especial, por ser en una clasificación general por etapas y por las circunstancias de haber superado un comienzo difícil de semana con caídas. Estoy muy feliz", dijo Christen en meta.

Sergio Higuita: subcampeón del AlUla Tour 2026

Higuita, quien tuvo en su mano el triunfo final, no controló la carrera en su tramo definitivo y tuvo que conformarse con la segunda plaza. El anterior líder, el suizo Voisard, no estuvo con los mejores en el ascenso al puerto y cedió a Christen el maillot verde.

En lo que respecta a la etapa como tal, el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure) ocupó la segunda plaza a 11 segundos del ganador Christen, y, a continuación, a 32 segundos, llegó el grupo perseguidor con Igor Arrieta, Juan Pedro Lozano y el colombiano Sergio Higuita. El ciclista vasco llegó a tiempo para subirse al podio como tercero y completar el dominio del UAE en esta carrera.

Así fue el triunfo de Jan Christen

Atacó a 200 metros del alto, contestado en principio por Vansevenant e Higuita, que cruzaron por este orden en la cima. Pero el suizo no se conformó con el primer cartucho y volvió a lanzar la ofensiva a 5 km de la última línea.

El suizo de 21 años ya no miró atrás. Voló en solitario y conquistó la etapa y el AlUla Tour. Una contundente manera de demostrar las grandes expectativas despertadas por este corredor en el pelotón internacional.

