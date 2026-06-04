Stefanía Sánchez ganó la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina; así está la general

Stefania Sánchez (Team Sistecrédito) ganó este jueves 4 de junio la etapa 3 de la Vuelta a Colombia Femenina que contó con un recorrido de 129, 1 kilómetros con inicio en Honda y meta en Girardot.

Sánchez se impuso, después de haber hecho parte de un pequeño grupo de fuga, el cual integraron Vanesa Zuluaga (Avinal), Aranza Villalon (Eneicat) y María Carolina Flores (Bravetta).

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En el último kilómetro, las cuatro pedalistas definieron a la ganadora de la jornada en un emocionante sprint.

Stefania Sánchez demostró mayor fortaleza en el sprint para cruzar la meta en primer lugar y relegar a la segunda casilla a Vanesa Zuluaga (Avinal).

El top 3 del día lo completó Aranza Villalon (Eneicat).

Top 5 de la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina

1. Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito)

2. Vanesa Zuluaga (Avinal) MT

3. Aranza Villalon (Eneicat) MT

4. María Carolina Flores (Bravetta) MT

5. Andrea Rosas (Boyacá es para Vívirla) a 10''

La clasificación general no sufrió cambios, teniendo en cuenta que Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) terminó la fracción con el pelotón principal.

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Top 5 clasificación general de la Vuelta a Colombia femenina

1. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)

2. Angie Londoño (Oroexpress) a 4''

3. Lilibeth Chacón (Eneicat) a 16''

4. Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito= a 18''

5. Elvia Cárdenas (Avinal) 22''