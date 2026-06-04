Stefanía Sánchez ganó la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina; así está la general

Stefania Sánchez (Team Sistecrédito) ganó este jueves 4 de junio la etapa 3 de la Vuelta a Colombia Femenina que contó con un recorrido de 129, 1 kilómetros con inicio en Honda y meta en Girardot.
Sánchez se impuso, después de haber hecho parte de un pequeño grupo de fuga, el cual integraron Vanesa Zuluaga (Avinal), Aranza Villalon (Eneicat) y María Carolina Flores (Bravetta).
En el último kilómetro, las cuatro pedalistas definieron a la ganadora de la jornada en un emocionante sprint.
Stefania Sánchez demostró mayor fortaleza en el sprint para cruzar la meta en primer lugar y relegar a la segunda casilla a Vanesa Zuluaga (Avinal).
El top 3 del día lo completó Aranza Villalon (Eneicat).
Top 5 de la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina
1. Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito)
2. Vanesa Zuluaga (Avinal) MT
3. Aranza Villalon (Eneicat) MT
4. María Carolina Flores (Bravetta) MT
5. Andrea Rosas (Boyacá es para Vívirla) a 10''
La clasificación general no sufrió cambios, teniendo en cuenta que Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) terminó la fracción con el pelotón principal.
Top 5 clasificación general de la Vuelta a Colombia femenina
1. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)
2. Angie Londoño (Oroexpress) a 4''
3. Lilibeth Chacón (Eneicat) a 16''
4. Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito= a 18''
5. Elvia Cárdenas (Avinal) 22''