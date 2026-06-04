En las horas de la mañana de este jueves 4 de junio, se llevó a cabo la presentación oficial del Inter Rapidísimo Golf Championship, que recibirá a un total de 144 competidores, que harán todo lo posible por coronarse como los ganadores.



Este certamen, que se llevará a cabo desde el 11 hasta el 14 de junio, se va a disputar en el Club El Rincón de Cajicá. Los 144 jugadores que harán presencia en el torneo son de 20 nacionalidades diferentes.

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144 competidores en el torneo

“Para nosotros, desde hace 4 años, el golf se convirtió en una obsesión. Nos sentimos orgullosos y con una responsabilidad enorme. Estamos encantados de ver cómo crece la plataforma de golf en Colombia. Sabemos y entendemos que el deporte tiene un potencial enorme”, dijo Gustavo Ramírez, gerente de mercadeo de Inter Rapidísimo, en la presentación oficial del evento.



“Colombia tiene todo el potencial, ha demostrado que es un gran anfitrión para el golf. Tenemos total gratitud por el Club El Rincón. Aquí estamos de nuevo y seguiremos apoyando a los golfistas y a los campos de juego”, añadió.

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Voces de los protagonistas

Nicolás Quintero, uno de los jugadores que hará presencia en el evento, también se pronunció en la presentación oficial. “En El Rincón me ha ido bien. Espero que esta semana que viene poder disfrutar. Tratar de hacer lo mejor posible”, manifestó.



Tomás Restrepo, también competidor, aprovechó para palpitar lo que será el inicio del certamen. “Realmente muy feliz, por todo lo que ha pasado últimamente. Las expectativas son algo que vengo trabajando mucho. Afrontar esta semana con mucho agradecimiento y con muchas ganas”, afirmó.



Se espera con ansias el inicio de esta nueva edición del Inter Rapidísimo Golf Championship. Los competidores ultiman detalles para afrontar el evento de la mejor manera posible.