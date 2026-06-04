Hace apenas algunas horas, se empezó a mencionar en territorio argentino que un equipo de este país estaría interesado en fichar a Tim Payne, la sensación de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Tim será la sensación en el certamen orbital

El lateral derecho fue convocado por la selección de Nueva Zelanda para lo que será el inicio del certamen orbital que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El jugador se hizo viral a través de las diferentes redes sociales porque un creador de contenido creó una campaña para hacer famoso a uno de los futbolistas menos conocidos que harán presencia en el Mundial FIFA.

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El lateral derecho podría irse a Argentina

Timothy John Payne, de 32 años, pasó de tener miles de seguidores en sus redes sociales a tener millones. El lateral derecho ya es toda una figura y seguramente los ojos del planeta estarán sobre él en el Mundial.



Y, como se mencionó en párrafos anteriores, un club argentino quiere hacerse con sus servicios y se trata de Deportivo Riestra. Si el asunto se hace oficial, sería, sin lugar a dudas, un bombazo en el mercado de fichajes.

Riestra va por Payne

“Deportivo Riestra analiza la posibilidad de sumar a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en un fenómeno de las redes sociales. La idea existe dentro del club, aunque por el momento el principal obstáculo pasa por lograr un contacto directo con el futbolista y avanzar en una negociación concreta”, dice TyC Sports.



“Desde la institución reconocieron que el interés está sobre la mesa, aunque también admitieron que la operación aparece como compleja en esta etapa inicial. Por ahora, los esfuerzos están puestos en intentar establecer comunicación con el jugador, una condición indispensable para evaluar si el proyecto puede avanzar”, añadió.