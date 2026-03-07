Strade Bianche 2026 EN VIVO: ¿dónde ver? hora y canal para ver a Pogacar

Ya es un ritual que no presagia nada bueno para la competencia: el ogro del ciclismo mundial, Tadej Pogacar, inicia su temporada este sábado sobre los caminos de tierra de la Strade Bianche, una carrera que ha ganado en tres ocasiones.

En seis participaciones en la clásica que discurre entre colinas y viñedos de la Toscana, en Italia, el insaciable corredor esloveno del UAE ha ganado las dos últimas ediciones, y las tres últimas en las que ha tomado la salida.

Lea también: Strade Bianche 2026: colombianos, recorrido y favoritos al título

Hora y canal para ver la Strade Bianche 2026

Esta emblemática prueba, que no tendrá la participación del colombiano Egan Bernal, quien estaba previsto para tomar la partida en el INEOS Grenadiers, pero que según reportes no podrá hacerlo debido a problemas físicos, se llevará a cabo este sábado 7 de marzo a partir de las 6:00 a.m. en Colombia, país dónde se podrá ver en vivo a través de la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

Para frenar al cuatro veces ganador del Tour de Francia en los sectores de gravilla blanca, "sterrato", (63,1 kilómetros en total) o en la temible subida final de Via Santa Catarina al término de los 203 kilómetros, habrá que contar con Pidcock (equipo Q36.5), ganador de la prueba en 2023 y segundo el año pasado, con el belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike), el francés Julian Alaphilippe (Tudor), vencedor en Siena en 2019, o con la nueva sensación del pelotón, el también galo Paul Seixas.

Los recuerdos de Pogacar triunfando en la Strade Bianch

Hace dos años, Pogacar protagonizó una escapada para la leyenda de 81 kilómetros. El año pasado, sufrió una aparatosa caída, pero eso no le impidió levantar los brazos en Siena después de haber hecho capitular a Tom Pidcock a 18 kilómetros para meta.

Desde la aparición en el calendario en 2007 de la carrera, entonces llamada "Monte Paschi Eroica", sólo el suizo Fabian Cancellara, vencedor en 2008, 2012 y 2016, puede presumir de tres victorias.

A sus 27 años, Pogi puede lograr el sábado en el récord de victorias en una clásica que le trae recuerdos inolvidables. "Mi balance es bastante bueno y espero estar de nuevo en una buena posición el sábado, pero siempre hay rivales sólidos", declaró en un comunicado de su equipo.

En otras noticias: Santiago Buitrago gana su primera carrera en este 2026