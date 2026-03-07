Strade Bianche: así quedaron los colombianos este sábado 7 de marzo

La edición 2026 de la Strade Bianche se disputó este sábado 7 de marzo con un recorrido exigente de 203 kilómetros y final en la ciudad de Siena. En la competencia participaron dos ciclistas colombianos que buscaron destacarse en una de las clásicas más llamativas del calendario.

La cuota colombiana fue con Diego Pescador, del Movistar Team, y Brandon Rivera, corredor del Ineos Grenadiers, quienes afrontaron el reto de los caminos de grava característicos de la prueba italiana.

La victoria quedó en manos del esloveno Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates - XRG, quien completó la prueba con un tiempo de 4:45:15 tras una sólida actuación en los tramos decisivos del recorrido.

El segundo lugar fue para el francés Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM Team, quien cruzó la meta a un minuto del ganador. El podio lo completó el mexicano Isaac del Toro, también del UAE Team Emirates - XRG, a 1 minuto y 9 segundos.

Balance de los colombianos en la Strade Bianche 2026

En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado fue Diego Pescador. El corredor del Movistar Team terminó en la posición 21 de la clasificación general, a 8 minutos y 39 segundos del ganador.

Por su parte, Brandon Rivera finalizó en el puesto 75 de la carrera, con un retraso de 14 minutos y 17 segundos respecto al tiempo registrado por Pogačar, en una jornada marcada por la dureza del recorrido.

La Strade Bianche es conocida por sus exigentes tramos de sterrato —caminos de tierra blanca— que suelen romper el pelotón y favorecer a los especialistas en clásicas.

¿Cómo le fue a Richard Carapaz en la Strade Bianche?

Entre los ciclistas latinoamericanos también generaba expectativa la participación del ecuatoriano Richard Carapaz, líder del EF Education - EasyPost, quien concluyó en la posición 39 a 10 minutos y 3 segundos del ganador.

De esta manera se cerró una nueva edición de la Strade Bianche, una de las clásicas modernas más prestigiosas del ciclismo mundial, que volvió a reunir a varias figuras del pelotón internacional en los caminos de la Toscana.