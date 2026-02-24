Tatacoa Race 2026: fechas, recorrido, inscripción y más

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo una nueva edición de la Tatacoa Race, tradicional prueba del ciclismo colombiano, que en este 2026 se correrá entre el 5 hasta el 7 de junio en Neiva, Huila.

La competencia, que se ha convertido en una de las más exigentes y emblemáticas del país, contará con importantes paisajes, calor y resistencia, que sin duda desafiarán a los 900 ciclistas que participarán en la quinta edición.

"A pocos días del cierre oficial, previsto para el 31 de marzo, la organización confirmó que espera la participación de alrededor de 900 ciclistas, entre corredores de la modalidad competitiva y participantes de la travesía. A la cita llegarán deportistas de distintas regiones de Colombia y también competidores internacionales, consolidando a Tatacoa Race como una prueba de referencia en el calendario del ciclismo de resistencia", detalló la organización.

Andrés González, cofundador de Tatacoa Race, destacó que la quinta edición de la prueba será especial por la evolución y crecimiento que ha tenido.

“Llegar a la quinta edición es un momento muy especial para nosotros. El Legado representa la historia de la carrera, pero también su evolución. Hemos construido un evento que hoy es reconocido por su exigencia y por los escenarios únicos que ofrece”, afirmó González.

Recorrido y etapas de la Tatacoa Race

La edición del 2026 de la Tatacoa Race tendrá etapas nuevas con recorrido con paisajes exóticos, terrenos técnicos y condiciones de alta temperatura.

Se tiene previsto que la prueba se dispute en dos etapas.

La primera con un recorrido de 100 kilómetros en el que se pondrá a prueba la resistencia, estrategia y la preparación física de los corredores.

La segunda será de 55 kilómetros con un recorrido de travesía.

Las personas interesadas en disputar la Tatacoa Race tendrán hasta el 31 de marzo para cumplir con la inscripción en el portal oficial. https://www.tatacoarace.com/