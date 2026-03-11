Tirreno Adriático 2026: Nairo y Buitrago en la general tras la etapa 3

El ciclista danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ganó este miércoles 11 de marzo la etapa 3 de la edición 61 de la Tirreno Adriático, que contó con un recorrido de 221 kilómetros con inicio en Cortona y meta en Magliano de' Marsi.

Lund Andresen se impuso en una llegada masiva a los belgas Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y Jasper Philipsen (Apecin Premier Tevch), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

La clasificación general no sufrió cambios, teniendo en cuenta que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se mantuvo como líder al finalizar la jornada en la posición 41 con el mismo tiempo del vencedor.

El mejor colombiano del día fue Fernando Gaviria (Caja Rural) al cruzar la meta en la casilla 14.

Nairo Quintana se ubicó en el puesto 72 al cruzar la meta en el pelotón principal.

Top 5 etapa 3 de la Tirreno Adriático

Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) MT Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech) MT Pau Magnier (Soudal Quick Step) MT Iván García Cortina(Movistar Team) MT

Clasificación general de la Tirreno Adriático - etapa 3

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 10h35'22''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4''

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a 14''

4. Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) a 18''

5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 19''

---------------------

11. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 38''

21. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 1'04