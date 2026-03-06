Ángel Barajas clasificó a dos finales en la Copa Mundo de gimnasia Azerbaiyán

El gimnasta colombiano Ángel Barajas se sigue destacando a nivel internacional al confirmar este viernes 6 de marzo su clasificación a la final de dos modalidades en la segunda parada Copa Mundo de gimnasia artística que en esta ocasión se lleva a cabo en Bakú, Azerbaiyán.

Barajas buscará el primer lugar en las pruebas de la barra fija y las barras paralelas en el certamen que hace parte el calendario de la Federación Internacional de Gimnasia.

Lea también Ángel Barajas se colgó la medalla de plata en la Copa Mundo de Gimnasia Artística

En la ronda clasificatoria de la barra fija, el cucuteño brilló al ocupar la segunda posición con un puntaje final de 14.633, luego de cumplir con una rutina de una dificultad de 6.5.

Barajas solo fue superado por el taiwanés Tang Chia-Hung, que logró una puntuación de 14.800 unidades.

En la modalidad de las barras paralelas, el colombiano fue quinto en la fase clasificatoria con un puntaje de 13.633.

Ángel Barajas fue superado por el japonés Wataru Tanigawa (14.233), el australiano Jessee Moore (14.100), el ucraniano Nazar Chepurnyi (14.000) y el noruego Theodor Gadderu (13.633).

El gimnasta colombiano disputará el sábado 7 de marzo la final de la barra paralela, mientras que el domingo será la ronda final de la barra fija.

Lea también La prueba en la que reaparecerá Egan Bernal: INEOS Grenadiers tiene listo un plan

Ángel Barajas ya ganó medalla

El pasado 22 de febrero, Ángel Barajas se colgó la medalla de plata en la modalidad de la barra fija de la parada de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Alemania.

El colombiano, quien había dominado la ronda clasificatoria, se quedó con el segundo lugar por detrás del japonés Shuhei Kawakami.