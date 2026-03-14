Tirreno Adriático: Buitrago en el top 10 tras etapa 6; así va Nairo en la general

Isaac Del Toro se perfila como ganador de la Tirreno-Adriático 2026 tras ganar la penúltima etapa que se llevó a cabo este sábado 14 de marzo, victoria que le permitió aumentar su ventaja en la clasificación general.

El ciclista mexicano ganó su primera etapa en la "Carrera de los Dos Mares" y se colocó 42 segundos por delante de Giulio Pellizzari antes de la etapa final del domingo, un recorrido con destino a la localidad costera de San Benedetto del Tronto, un circuito ideal para velocistas.

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Así fue la etapa 6 en la Tirreno Adriático 2026

Isaac del Toro, de apenas 22 años, lanzó su ataque en la tercera y última subida a Camerino, que puso fin a una exigente etapa de 189 kilómetros con un desnivel positivo de 3.900 metros.

Pellizzari intentó recortar la diferencia de 23 segundos que lo separaba de Del Toro al inicio de la etapa, atacando en la cumbre que comenzaba a 3 km de la meta, pero en los últimos 500 metros fue superado por Tobias Johannessen y Del Toro, quien aceleró hasta la meta para conseguir su segunda victoria de esta temporada en una carrera por etapas tras la obtenido en el UAE Tour del mes pasado.

En cuanto a la participación de los colombianos, el mejor de la etapa fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) quien cruzó la meta a 11 segundos del ganador, tiempo que le ayudó a subir tres puestos en la clasificación general para quedar en la séptima casilla.

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Top 5 de la sexta etapa y colombianos en la general de la Tirreno Adriático 2026

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 4:46:50

2. Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) a 3'

3. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) a 3'

4. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 9'

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 11'

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7. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a 11''

La clasificación general sigue comandada por el mexicano Isaac del Toro, que logró ahora una ventaja mayor sobre Giulio Pellizzari:

Clasificación general de la Tirreno Adriático tras la etapa 5

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 24H57'20''

2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 42''

3. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 43''

4. Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility) a 1'15''

5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 1'21''

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7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 1'49''

18. Richard Carapaz (EF Education Easy Post) a 5'35''

19. Nairo Quintana (Movistar Team) a 7'15''

75. Brandon Rivera (INEOS) a 50'28''