Tour de Francia 2026: ascenso de los colombianos en la clasificación general tras la etapa 8

Terminó de manera oficial la etapa 8 del Tour de Francia en donde el exigente recorrido de más de 180 kilómetros entre Périgueux › Bergerac, fueron dominados por Tim Merlier, y en donde los ciclistas colombianos también lograron ser protagonistas.

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La octava etapa del Tour de Francia 2026 dejó un nuevo triunfo para el belga Tim Merlier, el segundo consecutivo en un sprint aunque en una etapa que no produjo cambios entre los aspirantes al título, mientras que los corredores colombianos completaron la fracción dentro del grupo principal y conservaron sus posiciones en la clasificación general.

Egan Bernal y los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Merlier, del Soudal Quick-Step, aprovechó el trabajo de su equipo en los kilómetros finales para superar a sus principales rivales en el sprint y sumar su segunda victoria consecutiva en la ronda francesa con un tiempo de 3 horas con 52 minutos y 50 segundos.

En cuanto a la actuación de los colombianos, el objetivo principal fue evitar contratiempos y llegar con el mismo tiempo del pelotón, teniendo en cuenta que la etapa estaba diseñada para los especialistas en velocidad.

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Ninguno de los representantes nacionales cedió tiempo frente a los favoritos de la clasificación general y todos cruzaron la meta sin inconvenientes, reservando energías para las jornadas de mayor exigencia que se aproximan en la segunda semana de competencia, dejando las posiciones de la siguiente manera:

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 9:12´´

20. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 13:06´´

30. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 26:37´´

63. Einer Rubio (Movistar Team) a 1:03:39´´

163. Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) a 1:48:41´´

Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 8