Murió Jayden Adams pocos días después de haber jugador el Mundial

La fiesta de la Copa Mundial se tendrá que poner en pausa a pesar de que estén a punto de disputarse los cuartos de final del certamen, ya que hay una triste noticia que estremeció a todo el mundo y que va relacionada con el fallecimiento del mediocampista de Sudáfrica, Jayden Adams.

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Este sábado 11 de julio se confirmó la muerte de Jayden Adams de 25 años, quien apenas unos días había participado con su selección nacional en la Copa Mundial de 2026. Brendine Johnson, portavoz de la familia y mentor del jugador sudafricano y hasta el momento, las autoridades y la familia no han informado la causa del fallecimiento.

Se confirmó la muerte de Jayden Adams

El futbolista nacido en Cape Town integró el plantel de Sudáfrica durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. En el torneo fue titular en los encuentros de la fase de grupos frente a México y República Checa, además de participar en la histórica clasificación de su selección a la fase eliminatoria.

El centrocampista perteneciente a Mamelodi Sundowns, club al que llegó en 2025 después de consolidarse en Stellenbosch FC. Durante la última temporada fue una de las piezas del equipo que conquistó la Liga de Campeones de la CAF, consolidando su crecimiento tanto a nivel local como internacional.

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Tras la eliminación de la Selección de Sudáfrica en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial frente a la Selección de Canadá, el jugador regresó a su ciudad natal y lamentablemente fue hallado sin vida en la habitación de hotel en el que se hospedaba.

Tras conocerse la noticia, distintas organizaciones y personalidades expresaron su pesar. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enviaron mensajes de condolencias a la familia, compañeros y aficionados, destacando el aporte de Adams al crecimiento del fútbol de su país.

Comunicado oficial de SAFPU

La South African Football Players' Union (SAFPU) lamentó el fallecimiento de Jayden Adams mediante un comunicado en el que destacó el legado del mediocampista. "El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor de este deporte y una vida joven que todavía tenía mucho por ofrecer", señaló el sindicato. Además, recordó que el futbolista representó recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 "llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción", y afirmó que su partida representa "una pérdida inconmensurable para su familia, sus compañeros, sus clubes y toda la comunidad futbolística", resaltando que su legado permanecerá en el fútbol del país.