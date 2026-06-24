Tour de Francia 2026: confirman nómina del Visma Lease a Bike con Vingegaard como líder

Cada vez falta menos para que comience una nueva edición del Tour de Francia. La versión del 2026 tiene programada su salida el domingo 4 de julio y se extenderá hasta el 26 de julio.

A una semana para el inicio de la 'Grande Boucle', el Visma Lease a Bike dio a conocer su nómina, que como era de esperarse tendrá al danés Jonas Vingegaard como líder y principal carta para pelear por la clasificación general.

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Vingegaard, que afrontará el Tour como vigente campeón del Giro de Italia, contará con un grupo de pedalistas con experiencia y recorrido, que sin duda lo respaldarán en la lucha que se espera tenga con Tadej Pogacar.

Se destaca la presencia de Sepp Kuss y Matteo Jorgenson, que parten como los principales gregarios del danés.

También lo acompañarán Victor Campenaerts, Bruno Armirail, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes y Davide Piganzoli.

Jonas Vingegaard busca su tercer Tour de Francia

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Jonas Vingegaard afrontará el Tour de Francia 2026 con el firme objetivo de sumar un tercer título a su palmarés y acabar con el dominio de Tadej Pogacar, que se ha quedado con el título en las temporadas 2024 y 2025.

"Un tercer triunfo en el Tour sería un sueño hecho realidad. Han pasado tres años desde la última vez que gané el Tour, y desde entonces ha seguido siendo uno de mis mayores objetivos", dijo Vingegaard.

Jonas Vingegaard también se mostró confiado con el nivel al que llega para disputar el Tour de Francia, teniendo en cuenta que ganó el Giro de Italia, en el que además, se quedó con cinco victorias de etapa.

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“Fueron semanas increíbles para nosotros. No solo ganamos la clasificación general, sino que yo también conseguí cinco victorias de etapa y Sepp ganó una. Nos dio un gran impulso y reforzó la sensación de que podemos ganar el Tour. Creo en mí mismo, y esa confianza se contagia a todo el equipo”, explicó en diálogo con el portal oficial del Visma Lease a Bike.