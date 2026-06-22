Tour de Francia 2026: los cuatro colombianos que estarían en carrera

La cuenta regresiva para el Tour de Francia 2026 ya comenzó y, aunque las nóminas oficiales aún no han sido anunciadas por los equipos, todo apunta a que Colombia volverá a tener una representación importante en la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.

¿Cuándo se corre el Tour de Francia?

La edición 113 de la ronda francesa se disputará entre el 4 y el 26 de julio y, de acuerdo con el calendario de competencias previas y la planificación deportiva de las escuadras WorldTour, al menos cuatro corredores colombianos aparecen con serias opciones de tomar la partida.

Colombianos en el Tour de Francia

Los nombres que más fuerza han tomado en las últimas semanas son los de Harold Tejada y Sergio Higuita, integrantes del XDS Astana Team, quienes han venido compitiendo en pruebas de montaña y carreras por etapas con características similares a las que encontrarán en territorio francés.

A ellos se sumaría Einer Rubio, uno de los hombres de confianza del Movistar Team para los recorridos de alta montaña. El boyacense ha mantenido continuidad durante la temporada y se perfila como una de las principales cartas latinoamericanas para la clasificación general.

Otro colombiano que estaría presente en la Grande Boucle es Daniel Felipe Martínez, corredor del Red Bull - BORA - hansgrohe, quien continúa siendo una pieza valiosa dentro de la estructura alemana gracias a su experiencia en las grandes vueltas y su capacidad para rendir en terrenos exigentes.

Richard Carapaz estaría en el Tour de Francia

La lista de representantes nacionales incluso podría aumentar. El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico y líder del EF Education - EasyPost, también aparece como una opción para disputar la prueba francesa, aunque su presencia todavía no ha sido confirmada oficialmente por la escuadra estadounidense.

Favoritos y animadores del Tour de Francia 2026

Se espera que durante la última semana de junio y los primeros días de julio los equipos comiencen a revelar sus alineaciones definitivas para el Tour de Francia 2026. Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de una carrera que volverá a tener como principales candidatos al título a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, sin dejar de lado a corredores como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks e Isaac del Toro, llamados a ser protagonistas en la lucha por el maillot amarillo.