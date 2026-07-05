Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 2

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) sorprendió este domingo 5 de julio al ganar la etapa 2 del Tour de Francia, que contó con un recorrido total de 168,5 kilómetros que comenzó en Tarragona y meta en el castillo de Montjuïc en Barcelona.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defendió con éxito la camiseta amarilla que lo identifica como líder de la clasificación general, mientras que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) redujo la diferencia y ahora es segundo a solo 6''.

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En la tercera casilla está el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe).

Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team) es el mejor colombiano del Tour de Francia, después de dos etapas, al estar 26 en la clasificación general a 3'01''.

Egan Bernal, que portó este domingo la camiseta verde como líder de la clasificación por los puntos, es 31 a 3'53''.

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Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 2

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 4H01'46'' Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 6'' Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 15'' Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 16'' Juan Ayuso (Lidl Trek) a 19''

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26. Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) a 3'01''

29. Harold Tejada (XDS Astana) a 3'37''

31. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 3'53''