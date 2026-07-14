Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de la etapa 10 - martes 12 de julio

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dio una nueva exhibición y demostración de su calidad al ganar este martes 14 de julio la etapa 10 del Tour de Francia y ampliar su ventaja en la primera posición de la clasificación general.

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Pogacar se quedó con la victoria en la jornada de 166.6 kilómetros con inicio en Aurillac y meta en Le Lioran al lanzar un contundente ataque a falta de 15 km para el final de la fracción.

El ritmo del esloveno fue determinante, ya que ni su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) pudo responder para evitar la diferencia.

Al cruzar la línea de meta, Tadej Pogacar impuso 44 segundos más a su ventaja en la clasificación general sobre el danés Jonas Vingegaard, quien no tuvo un buen día y terminó la jornada en el séptimo puesto.

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Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 10

1.Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 36H15'02''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 4'22''

5. Paul Seixas (Decatjlon CMA CGM Team) a 4'35''

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11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12'15''

18. Richard Carapaz (Ef Education Easy Post) a 17'43''