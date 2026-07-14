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Tour de Francia

Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de la etapa 10 - martes 12 de julio

Tadej Pogacar aumentó su ventaja como líder de la clasificación general del Tour de Francia 2026.
Daniel Zabala

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dio una nueva exhibición y demostración de su calidad al ganar este martes 14 de julio la etapa 10 del Tour de Francia y ampliar su ventaja en la primera posición de la clasificación general.

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Pogacar se quedó con la victoria en la jornada de 166.6 kilómetros con inicio en Aurillac y meta en Le Lioran al lanzar un contundente ataque a falta de 15 km para el final de la fracción.

El ritmo del esloveno fue determinante, ya que ni su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) pudo responder para evitar la diferencia.

Al cruzar la línea de meta, Tadej Pogacar impuso 44 segundos más a su ventaja en la clasificación general sobre el danés Jonas Vingegaard, quien no tuvo un buen día y terminó la jornada en el séptimo puesto.

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Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 10

1.Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 36H15'02''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 4'22''

5. Paul Seixas (Decatjlon CMA CGM Team) a 4'35''

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11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 12'15''

18. Richard Carapaz (Ef Education Easy Post) a 17'43''

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