Pogačar sigue imbatible y gana la etapa 10 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar se tomó revancha. El ciclista esloveno dio otro golpe sobre la mesa y se coronó como el vencedor de la etapa 10 del Tour de Francia 2026, que se corrió entre Aurillac y Le Lioran.
El maillot amarillo atacó a 15,5 km de la meta, en la parte final del Pertus, para dar caza al ecuatoriano Richard Carapaz y terminar luego esta décima etapa con 32 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y 34 segundos delante del francés Paul Seixas, tercero.
Jonas sigue luchando
El danés Jonas Vingegaard, segundo de la general, fue séptimo este martes, a 44 segundos de un Pogacar que parece lanzado hacia su quinto título en el Tour y el tercero de manera consecutiva.
Vingegaard queda ahora relegado a 3 minutos y 36 segundos respecto a Pogacar en la general, donde Evenepoel se pone tercero, a 4 minutos y 6 segundos, y el español Juan Ayuso es cuarto, a 4 minutos y 22 segundos.
Así le fue a del Toro
El mexicano Isaac del Toro había empezado el día en el tercer escalón de la general y ahora, después de ser octavo del día a 1:31 del esloveno, cae al séptimo lugar de la clasificación general, a poco más de cinco minutos.
Pogacar consiguió su victoria de etapa número 24 en la Grande Boucle y su 60.º maillot amarillo, igualando así al español Miguel Induráin en número de días como líder del Tour, solo superado ahora por el francés Bernard Hinault (79) y por el “Caníbal” belga Eddy Merckx (111).
¿Tadej se quedará con la competencia?
El golpe maestro de esta etapa lo dio Pogacar a poco más de un kilómetro de coronar el Pertus y nadie pudo seguirlo, dando sensación de una resignación general más que asumida de que nadie en el pelotón tiene las piernas necesarias para resistir sus ataques.
A 250 metros de la cima superó a Carapaz, que se había distanciado a 37 km de la meta, y Pogacar gestionó luego perfectamente el descenso y la parte de transición. Afrontó así lanzada la corta ascensión final hacia Le Lioran y se tomó así una dulce revancha por lo ocurrido allí en 2024, cuando fue superado en un esprint final por Vingegaard en esta estación del departamento de Cantal.
*Con información de AFP.