Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de la etapa 9 - domingo 12 de julio

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

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Durante la primera semana del Tour, Tim Merlier sacó las dos últimas victorias continuas en la séptima y octava etapa de la competencia. El belga esperaba seguir victorioso en esta novena jornada con la necesidad de escalar en la clasificación general.

Tadej Pogacar está en la cima de la clasificación general sacando más de dos minutos para Jonas Vingegaard para empezar a sellar un posible triunfo en el Tour de Francia. El esloveno sigue en la parte alta de la carrera y espera dar un golpe en las siguientes jornadas.

ASÍ FUE LA NOVENA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2026

La novena jornada del Tour de Francia 2026 tenía un perfil de 185,5 kilómetros, pero por temas de la intensidad del clima, recortaron a 155,5 kilómetros entre la localidad de Malemort como punto de partida y Ussel para coronar al ganador.

Durante los 155,5 kilómetros que recorrieron los ciclistas, tuvieron que lidiar con cuatro puertos de montaña, entre ellos, dos de tercera categoría y dos de segunda categoría. Bajo este panorama, no se esperaban muchas diferencias en la clasificación general por un final que terminó en un esprint. Sin embargo, la jornada luce interesante por los puntos en la clasificación de montaña.

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Esta jornada tuvo varios cambios en cuanto a los fugados que intentaron desde el arranque de los kilómetros recorridos distintos escapados. De hecho, sobre el final, Mathieu van der Poel, Tobias Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin llegaron al frente de la carrera.

Con un tiempo de 3:27:51, Mathieu van der Poel se quedó con la victoria superando a Tobias Johannessen y Tom Pidcock que llegaron al mismo momento que el neerlándes. Pese a los resultados de la carrera no hubo novedades en la clasificación general.Tadej Pogacar sigue sacando diferencias de dos minutos frente a Jonas Vingegaard.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 9

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) – 32:17:04

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 2:42

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) – a 3:27

4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 3:30

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) – a 3:34

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – a 3:55

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 4:00

8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) – a 4:21

9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) – a 4:57

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 9:12´´

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26. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 22:54´´

40. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 45:44´´

48. Einer Rubio (Movistar Team) a 1:04:42´´

166. Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) a 2:15:30´´