Tour de Francia: clasificación general luego de la etapa 18 - jueves 23 de julio

La etapa 18 del Tour de Francia 2026 dejó movimientos importantes en el top 10 de la clasificación general, luego de una exigente jornada de alta montaña entre Voiron y Orcières-Merlette sobre 185,2 kilómetros. El vencedor del día fue el ecuatoriano Richard Carapaz, quien firmó una destacada exhibición para quedarse con el triunfo en solitario.

Resumen etapa 18 del Tour de Francia

El corredor del EF Education - EasyPost cruzó la meta con un tiempo de 4:26:21, superando por 45 segundos al suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). El tercer lugar fue para el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), quien llegó con el mismo registro que Schmid.

Por su parte, el grupo de los favoritos para la clasificación general cruzó la meta 4 minutos y 35 segundos después de Carapaz, por lo que no se presentaron diferencias entre los principales aspirantes al título del Tour de Francia.

La gran recompensa para el ecuatoriano fue su ingreso al top 10 de la clasificación general, aprovechando la ventaja conseguida en la fuga para escalar varias posiciones en la tabla.

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Ahora, en la clasificación general, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) continúa como líder con un acumulado de 64:35:13, seguido por Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32", e Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 6'51".

Tour de Francia: clasificación general - etapa 18

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 64:35:13

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 6'51"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 7'11"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9'22"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10'14"

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 12'50"

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 12'58"

9. Jordan Jegat (Totalenergies) a 14'04"

10. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) a 21'00"

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Recorrido de la etapa 19 del Tour de Francia

La etapa 19 se disputará este viernes 24 de julio y promete ser una de las jornadas más esperadas de la edición, con un recorrido de 127,9 kilómetros que incluirá el histórico ascenso al Alpe d'Huez, escenario en el que los escaladores buscarán marcar diferencias antes del cierre del Tour de Francia.