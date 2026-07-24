Tour de Francia: clasificación general luego de la etapa 19 (Alpe d'Huez) - viernes 24 de julio

Tadej Pogacar dio un nuevo golpe -no importa cuándo se lea esto-, ganó la etapa 19 del Tour de Francia, en el Alpe d'Huez, y sacó más ventaja en la clasificación general. Ahora, el esloveno del UAE tiene casi asegurada su quinta conquista de la Grande Boucle.

El triunfo de Pogacar en Alpe d'Huez llegó luego de un ataque demoledor en los kilómetros finales, con el que alcanzó y dejó atrás a Lenny Martínez y Richard Carapaz, quienes habían protagonizado la escapada de la jornada.

Gracias a esa victoria, el líder del UAE Team Emirates amplió su diferencia sobre sus principales perseguidores y ahora aventaja por 7'11" al belga Remco Evenepoel, mientras que el mexicano Isaac del Toro completa el podio provisional a 9'42".

La etapa también provocó movimientos en el top 10 de la clasificación general. Carapaz, ganador de la jornada anterior, escaló hasta la octava posición, mientras que Lenny Martínez se consolidó en el quinto lugar tras otra destacada actuación en la montaña.

Clasificación general del Tour de Francia - etapa 19

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 67:53:00

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 7'11"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 9'42"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 10'06"

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 13'00"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 13'09"

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 15'58"

8. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) a 21'15"

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 21'30"

10. Jordan Jegat (Totalenergies) a 23'21"

Con apenas dos fracciones por disputarse, la pelea por el maillot amarillo parece prácticamente resuelta, aunque aún quedan abiertas las batallas por el podio y por varios puestos de privilegio en la clasificación general.

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La penúltima etapa del Tour de Francia se correrá este sábado 25 de julio, una jornada que volverá a ofrecer terreno para los escaladores y que podría generar los últimos cambios importantes antes del cierre de la competencia.

Salvo una sorpresa de grandes proporciones, Tadej Pogacar se encamina a conquistar el quinto Tour de Francia de su carrera, ratificando una vez más su dominio en la ronda gala y su rótulo de uno de los ciclistas más importantes de la historia.