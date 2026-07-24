La etapa 19 del Tour de Francia 2026 inició como una jornada que, aunque no era de extenso recorrido, era de las más exigentes y decisivas de la presente edición por una nueva batalla en la alta montaña justo en los últimos kilómetros.

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Después de una etapa 18 marcada por la victoria de Richard Carapaz y los ataques entre los aspirantes al título, el pelotón llega con diferencias mínimas entre los principales candidatos, pero a pesar de ello el recorrido de la decimonovena fracción se lo terminó llevando Tadej Pogacar con un tiempo de 3:17:57 y, aunque era un perfil ideal para los escaladores como Egan Bernal, el colombiano no brilló como se esperaba y el protagonismo se lo robó Einer Rubio por una aparatosa caída.

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 18

Tadej Pogačar volvió a demostrar por qué es considerado uno de los ciclistas más completos de la actualidad al protagonizar una espectacular remontada y quedarse con la victoria en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. El esloveno apareció en el momento decisivo de la jornada de alta montaña, sacó más ventaja frente a sus principales rivales y firmó un triunfo que puede ser determinante para coronarse campeón de manera anticipada.

En el ascenso definitivo llegó la reacción del vigente campeón del Tour. Pogačar aumentó el ritmo de manera progresiva, dejó atrás a varios corredores de la clasificación general y comenzó una impresionante persecución para reducir la diferencia con los hombres que marchaban en cabeza, Richard Carapaz y Lenny Martínez, a quienes dejó en los últimos 2 kilómetros.

La etapa 19 dejó sensaciones opuestas para los principales representantes colombianos. Egan Bernal no logró ser protagonista en la jornada de alta montaña y cedió terreno frente a los corredores que pelean por los puestos de privilegio de la clasificación general. El campeón del Tour de Francia 2019 optó por un ritmo más conservador y cruzó la meta sin opciones de disputar la victoria ni de recortar diferencias con los favoritos.

Mientras que por el lado de Einer Rubio el panorama también fue desalentador y terminó despidiéndose e Tour tras una caída en los últimos kilómetros. El corredor del Movistar Team respondió con solvencia a las exigencias de la montaña, se mantuvo cerca de los líderes en todo momento pero llegó el desafortunado accidente que lo dejó afuera de la competencia.

16. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 48' 46''

29. Harold Tejada (XDS Astana), a + 02h 09' 32''

40. Sergio Higuita (XDS Astana), a + 02h 18' 32'''

Einer Rubio abandono

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Clasificación general del Tour de Francia luego de la etapa 19

Posición Ciclista Equipo Tiempo

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 67:53:00

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 7'11"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 9'42"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 10'06"

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 13'00"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 13'09"

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 15'58"

8. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) a 21'15"

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 21'30"

10. Jordan Jegat (Totalenergies) a 23'21"