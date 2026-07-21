Tour de Francia: clasificación general tras la etapa 16 (contrarreloj) - martes 21 de julio

Este martes 21 de julio se disputó la etapa 16 del Tour de Francia 2026, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. La jornada, marcada por un exigente ascenso inicial y un posterior descenso, produjo movimientos importantes en la clasificación general.

Resumen contrarreloj individual del Tour de Francia

El gran vencedor del día fue el belga Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), quien confirmó su condición de especialista en la lucha contra el cronómetro al detener el reloj en 32'19". El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) terminó segundo, mientras que el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) completó el podio de la etapa.

Gracias a su rendimiento, Evenepoel recortó diferencias con Pogacar en la clasificación general, aunque el esloveno mantuvo el maillot amarillo cuando restan varias jornadas de alta montaña para el cierre de la carrera.

La nota negativa del día la protagonizó el alemán Florian Lipowitz, quien estaba realizando una destacada contrarreloj hasta que sufrió una caída. El corredor del Bora-Hansgrohe no pudo continuar y se vio obligado a abandonar el Tour de Francia.

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Con estos resultados, Tadej Pogacar continúa como líder de la clasificación general con un acumulado de 56:14:18, seguido por Remco Evenepoel, ahora a 4 minutos y 32 segundos.

El podio provisional lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), tercero a 6'51", mientras que Paul Seixas ocupa la cuarta posición y Juan Ayuso cierra el top 5 de la carrera.

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Clasificación general - Tour de Francia - etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 56:14:18

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 6'51"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 7'11"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9'22"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10'14"

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 12'50"

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 12'58"

9. Jordan Jegat (Totalenergies) a 22'50"

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a 24'18"

La etapa 17 del Tour de Francia se disputará este miércoles 22 de julio, una jornada de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron en la que habrá cuatro puertos intermedios pero final llano.