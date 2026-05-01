Tour de Romandía 2026: clasificación general tras la etapa 3

Llegó a su fin la tercera etapa del Tour de Romandía 2026, la cual ofreció una jornada vibrante y táctica, en la que el francés Dorian Godon se llevó la victoria en un final al esprint tras casi cuatro horas de recorrido.

Mientras que el esloveno Tadej Pogačar logró mantener el liderato de la clasificación general al llegar cerca del podio, seguido muy de cerca por el colombiano, Sergio Higuita.

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Clasificación general del Tour de Romandía tras la etapa 3

Esta nueva etapa de la competencia se llevó a cabo el viernes 1 de mayo y contó con un recorrido de 176,6 kilómetros con salida y llegada en Orbe, en medio de un trazado sinuoso rodeado de viñedos y zonas montañosas características de la región suiza.

En el tramo final, el ritmo se intensificó y los equipos de los velocistas tomaron protagonismo. El pelotón, compacto y lanzado a gran velocidad, preparó el terreno para un cierre al esprint. Fue allí donde Dorian Godon volvió a demostrar su gran momento, imponiéndose con autoridad y sumando su segunda victoria en la carrera, igualando en triunfos a Pogacar en esta edición.

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Por su parte, el esloveno tuvo una jornada más conservadora, en donde procuró mantener la primera posición de la clasificación general, pero sin bajar el ritmo competitivo, llegando justo en el top 5 sobre la misma línea de tiempo que el ganador y Sergio Higuita, evitando pérdidas de tiempo y defendiendo con éxito el maillot de líder.

Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 12:06:46 Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 0:17 Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 0:26 Jorgen Nordhagen (NOR/Visma-Lease a Bike) a 0:33 Albert Withen Philipsen (DEN/Lidl-Trek) a 0:41 Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 0:51 Lucas Plapp (AUS/Jayco-AlUla) a 0:51 Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) a 0:52 Jefferson Cepeda (ECU/Movistar) a 0:52 Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) a 0:57

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¿Cuándo será la etapa 4 del Tour de Romandía 2026?

La etapa 4 del Tour de Romandía 2026 se disputará el sábado 2 de mayo de 2026. Esta jornada es una de las más importantes de la carrera, ya que corresponde a la etapa reina. Tendrá un recorrido de aproximadamente 149,6 kilómetros entre Broc y Charmey, en Suiza.

El trazado será de alta montaña, con varias subidas exigentes, incluyendo el paso por puertos como el Jaunpass y Saanenmöser, lo que la convierte en un día clave para la clasificación general.

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Colombianos en la clasificación general del Tour de Romandía 2026

En la nómina nacional destacan corredores como Nairo Quintana, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, quienes llegaron a la competencia con la intención de figurar en una carrera dominada por grandes figuras del pelotón internacional y que los está dejando justo en las siguientes posiciones de la clasificación general:

14 Sergio Higuita a 1:10

30 Nairo Quintana a 6:12