Tour de Romandía 2026: ganador etapa 2 y clasificación general

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) volvió a demostrar su poderío en el ciclismo internacional al ganar este jueves 30 de abril la segunda etapa de la edición 79 del Tour de Romandía.

El esloveno se impuso en la jornada de 173.1 kilómetros con inicio en Rue y meta en Vucherens.

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Pogacar sorprendió al ganar la fracción que se definió en un sprint masivo, en el que superó a los especialistas.

El actual campeón mundial de ruta aprovechó en el remate de la etapa el trabajo de los lanzadores de los favoritos del día para ubicarse de gran manera y hacer un contundente sprint.

Pogacar superó al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe).

El mejor colombiano del día fue Nairo Alexander Quintana (Movistar Team), quien cruzó la meta en la décima posición.

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Clasificación general del Tour de Romandía - Etapa 2

La clasificación general del Tour de Romandía tiene al esloveno Tadej Pogacar como sólido líder con 12'' de ventaja sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe).

En la tercera casilla está el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 26''.

El mejor colombiano es Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) en la posición 15 a 1'10''.