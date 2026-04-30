Tour de Turquía 2026: Iván Sosa líder de la clasificación general tras la etapa 5

Llegó a su fin una nueva etapa del Tour de Turquía que contó con más de 180 km y que dejó como ganador al neerlandés, Casper Van Uden tras más de 4 horas de pedaleo, pero en donde también hubo protagonismo colombiano en la clasificación general.

La quinta etapa del Tour de Turquía 2026 dejó un desarrollo vibrante y exigente que confirmó el gran momento del colombiano Iván Ramiro Sosa, quien logró conservar el liderato de la clasificación general en una jornada marcada por la dureza del recorrido y la tensión en el pelotón.

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Clasificación general del Tour de Turquía 2026

La fracción, disputada entre Patara y Kemer sobre un trayecto de 180.7 kilómetros, fue una de las más largas de la competencia y combinó terreno ondulado con puertos de montaña que pusieron a prueba a los favoritos. Desde los primeros kilómetros se intentaron múltiples fugas, hasta que un grupo numeroso logró tomar ventaja, aunque nunca con una diferencia decisiva frente al pelotón principal.

El momento clave de la etapa llegó en las subidas finales, donde el ritmo se incrementó notablemente. Allí, Casper Van Uden vivió uno de los instantes más complicados de la jornada, logrando robarse algunos segundos respecto al grupo principal tras un cambio de ritmo de sus rivales, lo que le bastó para llevarse la etapa.

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La etapa se resolvió en un sprint reducido en Kemer, donde el neerlandés Casper van Uden se impuso con autoridad tras un trabajo impecable de su equipo en el lanzamiento. Sin embargo, Iván Ramiro Sosa mostró carácter y no dejó escapar la cima de la clasificación general, con el apoyo de su equipo, logró reconectar en el descenso y mantenerse en la pelea por la general.

Aunque no estuvo en la disputa por la victoria de etapa, Sosa cumplió con el objetivo principal: defender el liderato. El ciclista del equipo Kern Pharma se mantuvo al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 17:38:43, conservando una ventaja de 13 segundos sobre su más cercano perseguidor, el australiano Sebastian Berwick.