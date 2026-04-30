Decisión final con Rodrigo Contreras tras polémica declaración sobre su salida

Recientemente, Millonarios volvió a sumar minutos a nivel internacional jugando la Copa Sudamericana frente a Sao Paulo, un partido que dejó varias sensaciones encontradas por parte de los hinchas que salieron descontentos, pero también de los jugadores.

Rodrigo Contreras fue justamente uno de los futbolistas que se robó el protagonismo, no solo por lo que hizo dentro del terreno de juego, sino por lo que dijo justo después del partido, en donde puso en duda su continuidad, pero se habría confirmado que su futuro seguiría siendo con el cuadro 'embajador'.

Rodrigo Contreras se queda en Millonarios

El equipo comandado por Fabián Bustos cedió terreno en condición de local ante un Sao Paulo bastante "flojo" y con modificaciones en su plantilla titular habitual, pero que les terminó complicando las cosas en la zona defensiva, ya que tampoco tuvieron muchos acercamientos al arco de Diego Novoa.

El compromiso se terminó yendo en cero en el marcador, con un punto para cada uno de los equipos, aunque con consecuencias para 'Millos', ya que se evidenció un gran desgaste en la plantilla, pero también gran incertidumbre con respecto a la continuidad de Rodrigo Contreras.

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"Fueron días muy difíciles para mí, la pasé muy mal, tenía mi familia muy lejos, estoy solo aquí en Bogotá entonces hay veces que cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea mucho y veremos que pasa de aquí a junio. Veré lo que quiero hacer porque tengo un hijo muy lejos".

Sin embargo, recientemente se habría revelado que el delantero argentino de 30 años cumpliría con lo que resta de su contrato con Millonarios, el cual va hasta finales de diciembre de la presente temporada.

¿Cómo le ha ido a Rodrigo Contreras en Millonarios?

El delantero argentino de 30 años arribó en la presente temporada a la escuadra bogotana tras su paso por Universidad de Chile y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 18 partidos, más de 1.000 minutos en el campo de juego en donde se ha reportado con 8 goles, dos de ellos en Copa Sudamericana.

Próximo partido de Rodrigo Contreras con Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto en el que Rodrigo Contreras podría seguir sumando minutos con Millonarios a nivel internacional será justamente saliendo de Colombia y jugando en Uruguay al enfrentar a Boston River el jueves 7 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.