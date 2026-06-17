Tour de Suiza 2026: los tres colombianos en carrera y el canal de TV que transmite

El Tour de Suiza 2026 está listo para ponerse en marcha y contará con una destacada presencia latinoamericana en una de las competencias más importantes del calendario World Tour de la UCI.

Lea también Nairo Quintana se mide a Pogacar: así será el Tour de Suiza 2026

Fechas del Tour de Suiza 2026

La carrera, que celebrará su edición número 89, se disputará entre el 17 y el 21 de junio, con un recorrido compuesto por cinco etapas que servirán además como preparación para varios de los corredores que posteriormente estarán en el Tour de Francia.

Colombianos en el Tour de Suiza

Entre los participantes aparecen tres ciclistas colombianos: Nairo Quintana, quien correrá con el Movistar Team; Sergio Andrés Higuita, integrante del XDS Astana Team; y Brandon Smith Rivera, representante del Netcompany INEOS Cycling Team.

Latinoamericanos en el Tour de Suiza

La delegación latinoamericana también contará con dos corredores ecuatorianos de gran nivel. Se trata de Jhonatan Narváez, del UAE Team Emirates XRG, y Richard Carapaz, quien competirá con el EF Education - EasyPost.

A ellos se suma el venezolano Orluis Aular, quien vestirá el maillot del Movistar Team en una prueba que tradicionalmente reúne a varias de las principales figuras del pelotón internacional.

Pogacar, el candidato a ganar el Tour de Suiza

El principal candidato al título será el esloveno Tadej Pogačar, líder del UAE Team Emirates XRG y considerado actualmente como uno de los corredores más dominantes del ciclismo mundial.

Colombianos que han ganado el Tour de Suiza

La historia también guarda buenos recuerdos para Latinoamérica en esta competencia. Solamente tres ciclistas de la región han logrado conquistar el Tour de Suiza: los colombianos Miguel Ángel López en 2016 y Egan Bernal en 2019, además del ecuatoriano Richard Carapaz en 2021.

Lea también River tomó decisión con Kevin Castaño en pleno Mundial: comunicado oficial

Por ello, la expectativa estará centrada en conocer si alguno de los representantes latinoamericanos logra acercarse a los puestos de privilegio en una edición que contará con un nivel muy alto y con varios corredores afinando detalles para los grandes objetivos de la temporada.

¿Qué canal transmite el Tour de Suiza?

Los aficionados de América Latina podrán seguir todas las emociones del Tour de Suiza 2026 a través de ESPN, canal que tendrá la transmisión de la competencia entre el 17 y el 21 de junio.