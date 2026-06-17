Messi y Mbappé arman ‘Guerra Mundial’: así van en ranking de goleadores históricos

Quedan pocos días para que termine la primera fecha del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, dado que solo faltarán el Grupo K y L para disputar sus respectivos partidos. Francia y Argentina, las dos finalistas del 2022 vuelven a ser protagonistas.

Este martes fue el turno para que, a primera hora, Francia se viera las caras con su la selección de Senegal, mientras que Argentina debía enfrentar a Argelia. Kylian Mbappé y Lionel Messi fueron figuras en sus respectivas selecciones. Mbappé marcó un doblete y Messi un triplete.

Sin duda alguna, son jugadores que no pasan de moda y que buscan la gloria mundial y quedarse con todas las distinciones posibles en este 2026. Kylian Mbappé marcó más de 40 goles en la temporada y con Francia sigue dando de qué hablar. A Lionel Messi no le pasan los años y, en esta Copa del Mundo armaron una ‘guerra’ por ser el máximo goleador.

ASÍ VAN LIONEL MESSI Y KYLIAN MBAPPÉ EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES

Lionel Messi le saca más de diez años a Kylian Mbappé y eso demuestra que el francés seguirá en carrera para convertirse en el mejor del mundo, dado que este será el último Mundial del astro argentino. Al goleador del Real Madrid le quedan varios certámenes orbitales por delante y quiere superar a Miroslav Klose.

El polaco alemán marcó 16 anotaciones en cuatro mundiales disputados, mientras que Lionel Messi, gracias al triplete frente a Argelia, logró ponerse en el mismo piso de Miroslav Klose. Kylian Mbappé está un escalón más abajo, pero, por fortuna, no tiene a ningún rival por delante para llegar al nivel del argentino y de Klose.

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Con un doblete frente a Senegal, Kylian Mbappé llegó a 14 anotaciones y se perfila a solo dos de Lionel Messi y de Miroslav Klose. Una guerra mundialista con la presencia del argentino y el francés en busca de superar al alemán que ya no está en carrera.

Messi tendrá que enfrentar a Austria y Jordania, partidos en los que podrá aumentar su racha goleadora, mientras que Mbappé se verá las caras con Irak y Noruega antes de dieciseisavos de final, fase en la que también podría aumentar la diferencia entre el uno y el otro.

Este será el último Mundial de Lionel Messi y a Kylian Mbappé le quedarían por lo menos, dos o tres más. Con apenas 27 años, el francés apenas lleva 15 partidos mundialistas y 14 anotaciones. El argentino llegó a 16 en 27 apariciones, y Miroslav Klose en 24 encuentros disputados.

KYLIAN MBAPPÉ SUPERÓ A PELÉ Y A REFERENTES COMO GOLEADOR

Mientras que Lionel Messi llegó a 16 goles y está a solo un tanto de superar a Miroslav Klose para quedarse en soledad como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Kylian Mbappé no se quedó atrás. Antes del debut tenía 12 goles y ahora suma 14 anotaciones.

No solo está a dos goles de Lionel Messi y Miroslav Klose, sino que ya superó a grandes referentes de la historia mundial como lo son Pelé que dejó la marca en 12, y Just Fontaine. El francés solo jugó un certamen mundialista, el de 1958 anotando 13 goles en seis partidos disputados.

Aparte de dejar atrás a Pelé y a Just Fontaine, gracias a las dos anotaciones de Kylian Mbappé, el francés también igualó a Gerd Müller, delantero alemán que dejó la marca con 14 anotaciones. Mbappé va tras Müller, Messi y Klose.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.