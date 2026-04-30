Fractura de clavícula dejaría por fuera del Mundial a importante figura de Uruguay

Inició la fecha 3 de a Copa Libertadores con varias sensaciones, resultados sorpresivos y preocupaciones por lesión, tal como ocurrió en el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata vs Flamengo, el cual se llevó a cabo en suelo argentino.

La escuadra brasileña aterrizó en el Estadio Jorge Luis Hirschi con la ilusión de llevarse los tres puntos de la victoria para afianzarse cada vez más en la parte alta de la tabla de posiciones y aunque lo logró por un buen tramo del partido, terminó cediendo terreno y se dejó empatar, pero la noticia más grave fue haber perdido a un jugador tan importante como lo es De Arrascaeta.

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Preocupación total en la Selección de Uruguay por la fractura de Arrascaeta

La noche de Copa Libertadores del miércoles 29 de abril dejó una imagen que encendió las alarmas en todo el continente, ya que el mediocampista uruguayo, Giorgian De Arrascaeta, sufrió una fractura de clavícula durante el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, un golpe que podría dejarlo fuera del próximo Mundial.

El incidente ocurrió a tan solo 17 minutos de haberse dado el pitazo inicial del compromiso, en una jugada aparentemente sin mayor peligro, en donde De Arrascaeta fue derribado en la disputa del balón y cayó de mala manera sobre su hombro derecho.

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Aunque intentó continuar en el campo, el dolor fue inmediato, se tendió sobre el terreno de juego y el cuerpo médico del equipo tuvo que entrar a auxiliarlo. Lamentablemente la molestia lo obligó a salir sustituido y encendiendo la preocupación tanto en su club como en la selección uruguaya.

El futbolista fue trasladado a un centro médico en La Plata, donde los estudios confirmaron el peor diagnóstico: fractura de clavícula derecha. La noticia golpeó fuerte en Flamengo, pero sobre todo en Uruguay, ya que el talentoso volante es una de las piezas clave del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Tiempo de recuperación de Giorgian De Arrascaeta antes del Mundial

De acuerdo con los primeros reportes médicos, De Arrascaeta deberá ser intervenido quirúrgicamente y tendrá un tiempo estimado de recuperación cercano a los 45 días, aunque todo dependerá de su evolución. Este plazo lo deja al límite de cara al debut de Uruguay en el Mundial 2026, previsto para mediados de junio.

La incertidumbre ahora gira en torno a si el mediocampista podrá llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista. Más allá de los tiempos médicos, también influirá su ritmo competitivo tras la recuperación, un aspecto clave en torneos de máxima exigencia.

¿Cuándo debuta Uruguay en el Mundial 2026 y en qué grupo quedó?

El estreno de Uruguay será ante Arabia Saudita el 15 de junio sobre las 17:00 hora Colombia, en un partido que marcará el inicio de su camino en un grupo exigente, con rivales de distintos estilos y alto nivel competitivo como: