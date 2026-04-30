Una de las dudas más grandes de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México es si el astro Neymar Jr. estará acompañando a la selección de Brasil en el torneo.



En los últimos compromisos de Brasil, el exjugador del FC Barcelona de España no ha hecho presencia por problemas físicos. El director técnico del equipo sudamericano, como bien se sabe, es el italiano Carlo Ancelotti, que ha manejado a muchas estrellas del deporte rey.

Palabras de Neymar

Los aficionados brasileños esperan ver a su ídolo en la máxima fiesta del fútbol profesional y bien, en las últimas horas, el mismo jugador se pronunció y dejó claro si desea estar en el torneo que cada vez está más cerca de iniciar.



“¡Una final Brasil-Argentina! ¡Sería fantástico! ¡Por supuesto que pienso en la Copa del Mundo! Como todo jugador, me encantaría estar allí. Espero que suceda”, aseguró el exfutbolista del Paris Saint-Germain de Francia.

Ronaldinho quiere a Neymar en la Copa

Habrá que esperar para conocer si cuando Carlo Ancelotti anuncie la lista final de Brasil para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México hará presencia el actual atacante de Santos, que está disputando la Copa Conmebol Sudamericana.



Uno de los que quiere, precisamente, que Neymar esté en el Mundial 2026 es Ronaldinho. “No sabemos qué piensa el entrenador. Tiene sus propios planes. Personalmente, soy amigo suyo y creo que es uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Espero que vaya porque creo que puede ser de gran ayuda, pero es decisión del entrenador y debemos respetarla”, dijo en Globo Esporte.

¿Brasil hará un buen Mundial?

La leyenda de Brasil y del fútbol mundial, a su vez, expresó como ve a la selección para el inicio del certamen orbital. A pesar de que Brasil lleva un buen tiempo sin estar bien a nivel de juego, Ronaldinho entregó un análisis más que positivo.



“Veo a Brasil muy bien. Tienen grandes jugadores y les deseamos una buena preparación para que lleguen en plena forma. Como aficionado, su seguidor número uno, estaré allí animándolos”, dijo.