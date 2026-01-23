Premios Altius 2025: lista completa de ganadores

Se llevó a cabo este jueves 22 de enero la decimotercera edición de los Premios Altius, en la cual se reconocieron a los mejores atletas colombianos en la temporada 2025.

En la ceremonia en la que se entregaron 19 estatuillas, el pesistas Yeison López y la patinadora Gabriela Rueda se llevaron los mayores reconocimientos, teniendo en cuenta los deportes incluidos en el programa delos Juegos Olímpicos y los que no están incluidos.

El podio de los deportes que hacen parte de los Juegos Olímpicos lo completaron la atleta Natalia Linares y la ciclista de pista Stefany Cuadrado.

En las disciplinas que no hacen parte del programa Olímpico, el top 3 lo completaron Alexander Jiménez (actividades subacuáticas) y Brayan Carreño (patinaje artístico).

Durante la ceremonia también se destacó a Luis Díaz y a la Federación Colombiana de Fútbol por conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Ganadores de los Premios Altius





Atleta del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:





Yeison López – Levantamiento de Pesas

Natalia Linares – Atletismo

Stefany Cuadrado – Ciclismo pista





Atleta del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:





Gabriela Rueda – Patinaje

Alexander Jiménez – Actividades Subacuáticas

Brayan Carreño – Patinaje Artístico





Promesa del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:





Camilo Vera – Gimnasia

Valeria Hernández – Ciclismo pista

Tomás Restrepo – Golf





Promesa del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:





Samuel Sosa – Actividades Subacuáticas

Daniela Verswyvel – Esquí náutico

Manuela Rodríguez – Patinaje





Entrenadores:

Gimnasia – Jairo Ruiz

Atletismo – Martín Suárez

Levantamiento de pesas – Luis Arrieta

Patinaje – Elías del Valle

Ciclismo Pista – John Jaime González





Certamen Deportivo: Panam Aquatics – Medellín 2025

Contribución al Medio Ambiente: Federación Colombiana de Tenis





Juego Limpio: Emiliana Arango – Tenis





Premio especial:

Luis Díaz – Fútbol

Federación Colombiana de Fútbol





Vida y obra:

María Emma Gaviria

David Cañón Cortés