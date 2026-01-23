Premios Altius 2025: lista completa de ganadores

Se llevó a cabo este jueves 22 de enero la decimotercera edición de los Premios Altius, en la cual se reconocieron a los mejores atletas colombianos en la temporada 2025.
En la ceremonia en la que se entregaron 19 estatuillas, el pesistas Yeison López y la patinadora Gabriela Rueda se llevaron los mayores reconocimientos, teniendo en cuenta los deportes incluidos en el programa delos Juegos Olímpicos y los que no están incluidos.
El podio de los deportes que hacen parte de los Juegos Olímpicos lo completaron la atleta Natalia Linares y la ciclista de pista Stefany Cuadrado.
En las disciplinas que no hacen parte del programa Olímpico, el top 3 lo completaron Alexander Jiménez (actividades subacuáticas) y Brayan Carreño (patinaje artístico).
Durante la ceremonia también se destacó a Luis Díaz y a la Federación Colombiana de Fútbol por conseguir la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.
Ganadores de los Premios Altius
Atleta del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:
Yeison López – Levantamiento de Pesas
Natalia Linares – Atletismo
Stefany Cuadrado – Ciclismo pista
Atleta del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:
Gabriela Rueda – Patinaje
Alexander Jiménez – Actividades Subacuáticas
Brayan Carreño – Patinaje Artístico
Promesa del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:
Camilo Vera – Gimnasia
Valeria Hernández – Ciclismo pista
Tomás Restrepo – Golf
Promesa del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:
Samuel Sosa – Actividades Subacuáticas
Daniela Verswyvel – Esquí náutico
Manuela Rodríguez – Patinaje
Entrenadores:
Gimnasia – Jairo Ruiz
Atletismo – Martín Suárez
Levantamiento de pesas – Luis Arrieta
Patinaje – Elías del Valle
Ciclismo Pista – John Jaime González
Certamen Deportivo: Panam Aquatics – Medellín 2025
Contribución al Medio Ambiente: Federación Colombiana de Tenis
Juego Limpio: Emiliana Arango – Tenis
Premio especial:
Luis Díaz – Fútbol
Federación Colombiana de Fútbol
Vida y obra:
María Emma Gaviria
David Cañón Cortés