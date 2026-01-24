Luis Díaz haría historia en Europa: fin de semana clave en Bayern

Para nadie es un secreto que el mejor jugador colombiano en la actualidad es Luis Fernando Díaz Marulanda. Semana tras semana es titular en el Bayern Múnich y poco a poco sigue rompiendo marcas para el Fútbol Profesional Colombiano y a nivel individual.

Es un jugador que nunca necesitó adaptación ni en el Porto, ni en Liverpool, ni en el Bayern Múnich. En la Premier League dejó buenas sensaciones, pero en la Bundesliga encontró su lugar en el mundo con mejores números que las primeras temporadas con los ‘Reds’.

Sin duda alguna, llegará con muy buenos números para afrontar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Pese a que tuvo un discreto partido en su regreso a la UEFA Champions League contra el Union Saint-Gilloise, Vincent Kompany tiene la confianza plena en ‘Lucho’ y no peligra su participación en el partido ante el Augsburgo por la Bundesliga.

Seguramente, Luis Díaz será inicialista en este encuentro de la Bundesliga para seguir liderando el rentado local y sacar diferencias abismales para poder empezar a definir el título, pero, también será histórico si el guajiro llega a sumar un minuto dentro del campo de juego.

LA MARCA QUE PODRÍA ALCANZAR LUIS DÍAZ EN CASO DE JUGAR ANTE EL AUGSBURGO

El partido del sábado 24 de enero entre el Bayern Múnich contra el Augsburgo en el Allianz Arena podría representar, no solo mantener el liderato, sino que para Luis Díaz significaría llegar nada más ni nada menos que a 300 compromisos disputados en Europa sumando todos los que disputó en Porto, Liverpool y ahora en su corta historia con el conjunto alemán.

La historia de Luis Díaz en Europa empezó en 2019 cuando dejó al Junior de Barranquilla y firmó con el Porto de Portugal. En la Primeira Liga ganó un total de cinco compromisos entre ligas y copa nacional. Además, tuvo una explosión con goles y asistencias que le permitieron cambiar a una competencia más prestigiosa.

Recaló en el 2022 al Liverpool. Sus números fueron muy buenos, y hasta tuvo cambios de posiciones como ‘9’ en la última etapa en Anfield. No necesitó adaptación alguna y tuvo cifras muy parecidas a las del Porto con más partidos disputados. Además, ganó cinco títulos entre Copa de la Liga, FA Cup, Community Shield y Premier League.

Su última temporada en Inglaterra fue la mejor con mayor impacto goleador y de asistencias. Ante las dudas de su continuidad o alguna posibilidad de salida, llegó al Bayern Múnich y a los pocos días quedó campeón de la Supercopa de Alemania. Ya lleva 26 compromisos y ha repartido 11 asistencias y marcado 14 anotaciones.

Estos 26 partidos siguen sumando a la lista de 125 partidos con el Porto, 148 con el Liverpool y ahora estos con el Bayern Múnich para un total de 299 encuentros disputados. En caso de ser inicialista ante Augsburgo o jugar, aunque sea un minuto, llegará a 300 partidos.

En su experiencia en Europa cosecha 96 goles y 53 asistencias. Es decir, con el Bayern Múnich también estaría cerca de llegar a las 100 anotaciones desde que llegó al fútbol europeo. Necesita solo cuatro para lograrlo. También ya lleva 11 títulos en el ‘Viejo Continente’, y seguramente, aspira a ganar todo con el equipo muniqués.