Sebastián Villa: confirmado en qué equipo jugará en 2026

Poco a poco las novelas del Fútbol Profesional Colombiano se están resolviendo con grandes noticias y con movimientos que dan de qué hablar. Entre los nombres más sonados en este libro de pases estaba el de Marino Hinestroza que jugará en Vasco da Gama, José Enamorado, que recaló en Gremio de Porto Alegre, y claro, Sebastián Villa.

Marino tenía propuestas de Boca Juniors y terminó firmando con Vasco da Gama, mientras que José Enamorado fue ofrecido a River Plate y también llegó a Brasil donde ya debutó y sumó sus primeros minutos como titular. De Sebastián Villa, el extremo sonó para River, Cruzeiro, Santos, Flamengo, Cruz Azul, entre otros, pero tomó una contundente decisión para su futuro.

Fue uno de los mejores jugadores del 2025 con Independiente de Rivadavia, y por esta razón, iba a tener grandes ofertas de equipos, no solo de Argentina, sino de otras ligas del continente. Con el presidente Daniel Vila sellaron un acuerdo que consistía que, en el caso de recibir una oferta buena, podían negociar su salida.

LA DECISIÓN QUE PUSO FIN A LA NOVELA DE SEBASTIÁN VILLA

Aunque había aval de Daniel Vila y las ofertas no se hicieron esperar, ninguna de ellas lograba convencer a la institución mendocina. Además, hubo mucho ruido sobre el precio de Sebastián que rondaba por los 12 millones de dólares, que era supuestamente el precio que estaban pidiendo en Independiente de Rivadavia.

Claramente, se trataba de una cifra poco pagable en varias ligas de Sudamérica, y, luego, en vista de que no podían concretar nada con las ofertas recibidas, el presidente afirmó que esos 12 millones de dólares nunca existieron. Además, dejaron claro que cerrarían las negociaciones en caso de recibir una propuesta de 6 millones, que es el precio del jugador según Transfermarkt.

Bajo esta situación que complicaba las posibilidades de la salida de Sebastián Villa, César Luis Merlo reveló el ultimátum que le pusieron al jugador desde Independiente de Rivadavia. El club de Mendoza aseguró que, o llegaba una oferta que convenciera las pretensiones del equipo, o tenía que quedarse, por lo menos hasta junio.

Y así fue. En vistas de que no ha habido arreglos con ningún club interesado en querer contar con los servicios de Sebastián Villa, el colombiano tendrá que quedarse en Independiente de Rivadavia. De hecho, en sus redes sociales subió historias a Instagram llegando a Mendoza y compartiendo tiempo con un excompañero que se fue a Atlético Tucumán.

Todo parece indicar que Sebastián Villa podría estar en el segundo partido de la temporada con Independiente de Rivadavia enfrentando a Huracán. Ya se arregló su futuro, y, por lo menos en estos primeros seis meses estará con el equipo mendocino.

LA CLÁUSULA QUE TIENE SEBASTIÁN VILLA

Sin embargo, también se conoció que ese trato que tiene el extremo colombiano con Independiente de Rivadavia en cabeza del presidente Daniel Vila persiste. Si llega una oferta de 6 millones de dólares o superior, el cuadro mendocino tendrá que aceptar esa oferta.

Cuando se ejecute esa cláusula de rescisión de 6 millones de dólares, Independiente de Rivadavia logrará la segunda venta más alta de la historia de la institución. En ese sentido, Sebastián jugará la primera parte de la Copa Libertadores con el equipo argentino.

Sebastián Villa logró ganar la Copa de Argentina siendo figura con Independiente de Rivadavia, aspecto que permitió que pudieran sellar la clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. A partir de junio, se activará el mercado con los intereses de grandes conjuntos como Cruzeiro, Flamengo, River Plate, entre otros.