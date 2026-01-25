Tour Down Under 2026: clasificación general tras 5 etapa; así van los colombianos

Llegó a su fin de una manera emocionante una nueva edición del Tour Down Under 2026 en la cual se coronó a un nuevo ganador de la jornada, pero también al campeón absoluto de la clasificación general tras 169.8km de recorrido en los Adelaide Hills.

Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) se llevó el triunfo de la quinta y última etapa de la competencia tras casi cuatro horas de recorrido, al mismo tiempo que Jay Vine (Australia) ya estaba celebrando el título de campeón. Sin embargo, el talento colombiano también estuvo presente con Santiago Buitrago, quien dejó buenas impresiones de lo que puede llegar a ser la temporada 2026 para ellos y el ciclismo colombiano, y Juan Sebastián Molano.

Clasificación general Tour Down Under: así van los colombianos

El corredor de UAE Teams Emirates aseguró el título general de la carrera por segundo año consecutivo tras finalizar la quinta etapa que contó con un circuito exigente en los Adelaide Hills que contó con más de 160km.

En los kilómetros finales, el ritmo se aceleró y los equipos de los sprinters y los favoritos al podio trabajaron en una persecución sincronizada para traer de vuelta al grupo principal. Ya en los últimos metros, Matthew Brennan demostró su velocidad y audacia en el sprint final, imponiéndose con claridad sobre sus principales rivales y terminó la etapa con un tiempo oficial de 3:58:08.

Por el lado los deportistas colombianos tuvieron rendimientos y panoramas completamente diferentes. Buitrago llegó en el puesto 40 a 14 segundos del líder, lo que le permitió terminar en el puesto 22 de la clasificación general. Mientras que Molano abandonó la competencia en su última etapa, lo que también lo dejó sin lugar en la general.

Jay Vine UAE Team Emirates – XRG 16:44:54 Mauro Schmid Team Jayco AlUla 1:03 Harry Sweeny EF Education – EasyPost 1:12 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 1:14 Andreas Kron Uno-X Mobility 1:16 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step 1:19 Anthon Charmig Uno-X Mobility 1:23 Filippo Zana Soudal Quick-Step Matteo Sobrero Lidl – Trek 1:27 Ben O’Connor Team Jayco AlUla 1:28

---------------------------------------------------

22. Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 2:20

Última posición de Molano en la general del Tour Down Under 2026

Juan Sebastián Molano tuvo una competencia para el olvido, en la etapa 4 llegó en el puesto 123, en la última jornada se retiró y su último puesto en la general fue el 118.