Luis Díaz, liquidado en Alemania: lo señalan tras primera derrota

Nueva fecha de la Bundesliga para el Bayern Múnich que necesitaba mantener el invicto sin caer en el rentado local. Aunque en ocasiones estuvo por debajo del marcador en esta temporada, siempre encontró respuestas para igualar o darle vuelta a los partidos. Pero esta no fue la oportunidad ante el Augsburgo.

En condición de local, Bayern Múnich tuvo que enfrentar a Augsburgo, pero las cosas no fueron como se esperaban, y mucho menos para un Luis Fernando Díaz que necesitaba reivindicarse después de que no pudo generar impacto en la UEFA Champions League frente al Union Saint-Gilloise.

Su pobre rendimiento lo condicionó en el Diario Bild que, en las calificaciones le puso un puntaje de 4 al colombiano. Vale la pena acotar que en el escalafón del 1 a 5, el 1 es el mejor puntuado, mientras que el 5 es el peor. En esta nueva oportunidad de revancha consigo mismo, Luis Díaz volvió a dejar una parca presentación con ese mismo puntaje de acuerdo con el medio.

EL SEÑALAMIENTO DE LA PRENSA DE ALEMANIA A LUIS DÍAZ

Como ha sido la costumbre, Luis Díaz estuvo en el costado izquierdo por donde intentó crear opciones de riesgo ante la compacta y segura defensa del Augsburgo. Trató de asociarse con sus compañeros para llegar al arco rival, pero nunca tuvo el impacto deseado, pese a un único remate que tuvo.

Bayern Múnich cayó por primera vez en la Bundesliga 2025/26 y acabó con una racha de 18 partidos sin conocer la derrota. Esta también fue la primera caída para Luis Díaz y Bild volvió a reseñar un pobre encuentro del colombiano que fue uno de los primeros señalados.

Sobre el guajiro, afirmaron que, “gran ocasión en el minuto 26, mano a mano con Dahmen, pero el portero del FCA despejó a córner. Realizó algunos buenos centros, pero le faltó precisión de cara al gol”. Para terminar de hablar de una floja presentación del colombiano le volvieron a poner 4 en las calificaciones.

Para Vincent Kompany, la confianza es plena en el colombiano que estuvo dentro del terreno de juego por los 90 minutos. Bild no fue el único que le dio una mala reseña a ‘Lucho’, pues SofaScore le puso un 6,7 de puntaje por un remate, 84% de precisión en pases y ganó dos duelos de ocho posibles.

LA CRÍTICA DE LOS HINCHAS HACIA LUIS DÍAZ

Esto se presenta a falta de cuatro meses y medio para que se desarrolle el Mundial de 2026. Luis Díaz es el colombiano que en mejor momento está junto con Luis Javier Suárez que no ha dejado de meter goles en Portugal.

Sin embargo, en las redes sociales aficionados empezaron a criticar a Luis Díaz. Comentarios referentes al desempeño del colombiano que indicaban, “se va cayendo poco a poco la mentira de Luis Díaz”, “volvió a ser el un congelador”, o “jugó con uno menos hoy Bayern”, fueron los principales comentarios sobre el partido de ‘Lucho’.

Luis Díaz tendrá que ganarse nuevamente a la afición y a la prensa alemana en la UEFA Champions League ante el PSV si Vincent Kompany decide ponerlo, dado que el club alemán ya selló la clasificación para los octavos de final y podría haber variantes.