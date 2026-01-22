Tour Down Under 2026: clasificación general tras el 2 etapa; así van los colombianos

El Tour Down Under 2026 no se detiene y ya inició la segunda etapa, disputada el jueves 22 de enero, con un recorrido desde Norwood y Uraidla que constó con un recorrido 148,1 km, dejó una demostración de poderío del UAE Team Emirates-XRG.

Con terreno ondulado y la reconocida subida al Corkscrew Road como punto decisivo para los aspirantes a la clasificación general, terminó dejando al ciclista australiano, Jay Vine, como el vencedor de la etapa y líder parcial de la general, pero también con escalada del colombiano, Santiago Buitrago, quien también destacó a lo largo de la etapa.

Lea también Jay Vine ganó la segunda etapa del Tour Down Under y Jhonatan Narváez brilló

Clasificación general Tour Down Under: así van los colombianos

Tras una primera parte de carrera con una escapada inicial, el equipo de Emirates controló el ritmo del pelotón durante gran parte de la etapa, preparando el terreno para un ataque que daría resultados espectaculares protagonizados por su figura, Jay Vine.

Jay Vine (Australia) y Jhonatan Narváez (Ecuador) hicieron el movimiento decisivo en las rampas del Corkscrew para quedarse a la cabeza del pelotón y abrieron una brecha significativa con el resto de favoritos. La dupla llegó en solitario a Uraidla, prácticamente un minuto por delante del tercer clasificado, mostrando un dominio abrumador. Vine se impuso en la línea de meta con un tiempo de 3:36:42, seguido de Narváez en el mismo tiempo oficial.

Lea también Jhonatan Narváez: así va en la general del Tour Down Under tras la etapa 2

Por el lado de los colombianos, el mejor fue nuevamente Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien arribó en el puesto 30° a 1:43 del ganador y también logró escalar en la clasificación general, mientras que Juan Sebastián Molano sigue en descenso y se encuentra afuera de los 100 mejores de la competencia.

Jay Vine UAE Team Emirates – XRG 3:36:42 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates – XRG m.t. Mauro Schmid Team Jayco AlUla 0:58 Andreas Kron Uno-X Mobility 0:58 Filippo Zana Soudal Quick-Step 0:58 Natnael Tesfatsion Movistar Team 0:58 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG 0:58 Matteo Sobrero Lidl – Trek 0:58 Harry Sweeny EF Education – EasyPost 0:58 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 0:58

----------------------------------------------------------

30. Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 1:43

101. Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 11:26

En otras noticias: Luis Suárez debería ser el 9 de la Selección Colombia





¿Cuándo será la tercera etapa del Tour Down Under 2026?

La tercera etapa del Tour Down Under 2026 para el pelotón masculino se disputará el viernes 23 de enero de 2026. Ese día, la carrera recorrerá aproximadamente 140,8 km desde Henley Beach hasta Nairne, con un trazado pensado para poner a prueba tanto a los velocistas como a los escaladores ligeros antes de la llegada al final de etapa.



