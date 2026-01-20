Cambios en el Ranking FIFA 2026: Hay varias sorpresas

La temporada 2026 comenzó de la mejor manera con una gran cantidad de partidos que le permitieron a la FIFA actualizar el ranking oficial, en especial después de lo ocurrido durante la Copa Africana de Naciones que dejó como protagonistas a las selecciones de Marruecos y Senegal.

Durante la tercera semana del mes de enero de 2026 se dio a conocer la primera actualización del Ranking Mundial de Selecciones Masculinas de la temporada que se encarga de medir el rendimiento de las selecciones nacionales en el fútbol internacional en un año clave debido a la cercanía de la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Así arrancó el Ranking FIFA 2026

Dentro del top 5 de las selecciones que encabezan este prestigioso listado en el mundo del fútbol mundial se encuentra la selección de España, la cual se logra mantener en la primera posición con una puntuación de 1.877,18 puntos, seguida muy de cerca por la actual campeona del mundo, Argentina(2º), y Francia (3º). Este podio lo terminan completando los equipos de Inglaterra, el cual se encuentra situado en la cuarta casilla, y con un sufrido quinto lugar.

La Copa Africana de Naciones, claramente fue una de las competencias protagonistas para la actualización del listado y que benefició de buena manera a los finalistas. Marruecos ascendió hasta la 8ª posición, logrando su mejor ubicación histórica en la tabla, mientras que Senegal, campeón continental, dio un salto de siete puestos para situarse 12º.

En América, Colombia sufrió un retroceso al caer a la 14ª posición, después de perder un lugar en la tabla, aunque sigue siendo una de las selecciones más sólidas de Sudamérica y mantiene buena colocación de cara al Mundial. Asimismo, Estados Unidos y México descendieron ligeramente, ubicándose respectivamente en los puestos 15 y 16, influenciados por los movimientos de otros combinados y el peso relativo de sus últimas actuaciones internacionales.





¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 tendrá inicio el 11 de junio de 2026 y se disputará hasta el 19 de julio del presente año, convirtiéndose en la cita orbital más extensa de la historia, ya que contará con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos en 16 ciudades.

La competencia que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá su partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la gran final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, marcando un hito histórico para el fútbol mundial.







