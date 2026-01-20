Tour Down Under 2026: etapas, favoritos y dónde ver la carrera

El Tour Down Under abre el calendario World Tour este martes 20 de enero en Australia con su edición número 26, que finalizará el próximo domingo, en el que partirá como favorito el UAE Emirates, con el ecuatoriano Jhonatan Narváez como defensor del título logrado en 2025.

La prueba, en la que estará presente el Movistar Team, constará de 1 prólogo (una pequeña contrarreloj) y 5 etapas, teniendo lugar la salida en Adelaida y finalizando en Stirling. La icónica y decisiva llegada en alto de Willunga Hill tendrá lugar el sábado, y será la jornada que decida la clasificación general.

Lea también: Tour Down Under 2026: los cinco ciclistas latinoamericanos que fueron inscritos

Los corredores más destacados en el Tour Down Under 2026

El UAE presenta una potente escuadra con Narváez como líder, pero con otras opciones claras como Adam Yates o el local Jay Vine, sin olvidar las opciones al esprint del colombiano Sebastián Molano. En oposición, el Jayco alinea a O'Connor y el Bahrain a otro colombiano con aspiraciones a la general como Santiago Buitrago.

En las llegadas por velocidad habrá enorme competencia con velocistas como Matthews Brennan (Visma), el australiano San Welsford (Ineos), Corbin Strong del debutante NSN de Andrés Iniesta o el neerlandés Danny Van Poppel (Red Bull Bora).

Así serán las etapas del Tour Down Under 2026

La carrera se impulsa en Adelaida con un prólogo de 3,6 km que dará el nombre del primer líder. La primera en línea empieza y termina en Tanunda con tres vueltas a un circuito que ofrece a los velocistas su primera oportunidad de victoria y de vestir el maillot ocre.

La segunda jornada entre Norwood y Uraidla será importante para la general, con puertos exigentes en el menú. De inicio subida a Norwood, y en dos ocasiones se ascenderá “Corkscrew”, un muro para probar a los favoritos. Además el final es ondulado.

La tercera entre Henley Beach y Nairne es llana, pero con algunas ondulaciones que podrían cambiar el pronóstico de esprint. La cuarta entre Brighton y Willunga Hill será la reina, con una subida a meta de 3,2 km donde los hombres de la general deberán mostrarse.

La última jornada con salida y meta en Stirling ofrece un circuito clásico en la prueba, sin gran desnivel, pero con muchos repechos encadenados, propicios para velocistas o rematadores.

¿Dónde ver el Tour Down Under 2026?

La primera carrera de categoría UCI World Tour de esta nueva temporada se podrá ver en toda Latinoamérica por la señal de ESPN; de igual manera, se podrán seguir las acciones más importantes de esta competencia por sus redes sociales y también podrás enterarte de las últimas novedades en www.deportesrcn.com

En España, la competencia podrá seguirse por Eurosport, a través de sus canales 1 y 2, mientras que a través de HBO Max se podrá disfrutar en completo sin anuncios, de igual manera, otras plataformas como Movistar, Orange, Vodafone o DAZN también transmitirán la carrera.