Tour Down Under 2026: los cinco ciclistas latinoamericanos que fueron inscritos

El ciclismo latinoamericano tendrá una presencia destacada en el inicio de la temporada World Tour 2026, con cinco ciclistas de la región confirmados para disputar el Santos Tour Down Under, la primera carrera del calendario internacional.

La competencia se llevará a cabo en Australia entre el martes 20 y el domingo 25 de enero, y marcará el arranque oficial del año para las principales escuadras del pelotón mundial.

Latinoamericanos en el Tour Down Under

Los representantes latinoamericanos serán los colombianos Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, y Juan Sebastián Molano, del UAE Team Emirates; junto a los ecuatorianos Jhonatan Narváez, también del UAE Team Emirates, Jefferson Alexander Cepeda, del EF Education – EasyPost, y Jefferson Alveiro Cepeda, del Movistar Team.

Entre ellos, Jhonatan Narváez aparece como uno de los nombres más llamativos, ya que llegará a la competencia como campeón defensor, condición que lo ubica desde ya entre los principales candidatos a luchar por la victoria general.

Santiago Buitrago será una de las cartas del Bahrain Victorious, equipo que además contará en su nómina con Žak Erzen, Fran Miholevic, Roberto Standen, Oliver Stockwell, Max Van der Meulen y Edoardo Zambini para afrontar la prueba australiana.

Por su parte, el UAE Team Emirates tendrá una alineación sólida, ya que acompañando a Molano y Narváez estarán corredores como Mikel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Ivo Oliveira, Jay Vine y Adam Yates.

El EF Education – EasyPost respaldará a Jefferson Alexander Cepeda con un grupo integrado por Jardi Christiaan Van der Lee, Harry Sweeny, Max Walker, Alastair Mackellar, Luke Lamperti y Michael Leonard.

En tanto, compartirá filas con Manlio Moro, Pavel Novak, Javier Romo, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfatsion y Albert Torres.

De esta manera, el Tour Down Under 2026 se proyecta como una vitrina importante para los cinco ciclistas latinoamericanos, que buscarán protagonismo desde la primera cita World Tour de la temporada.